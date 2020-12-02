"Про институты развития и прочие мегапроекты. Мы привыкли, когда время от времени запускается реорганизация. Обычно это звучит как "У нас опять ничего не получилось, но мы сейчас все реорганизуем, переименуем и все получится". Можно допустить, что в реальности все не настолько запущено. Что-то получается. Ну там идет расселение из ветхого жилья, строится дорожная инфраструктура, цифровизация... Что внутри системы могли бы быть те, кто верит и искренне радуется этим успехам, не обманывая себя", - пишет президент фонда "Петербургская политика" на своей странице в Facebook.

"Было бы логично объявить: смотрите, по итогам этапа у нас разные результаты. Больше всего нас (и общество) удовлетворили такие-то. Теперь мы реорганизуем все остальное, чтобы было не хуже. Чтобы было за что зацепиться и лоялисту, и аппаратчику.

Но нет. Традиции публично анализировать итоги нет. Выполнены ли приоритетные нацпроекты, заявленные в 2005 году? Никто не объявлял ни о выполнении, ни о срыве - можно только додумывать (и понятно, как додумывают). Выполнены ли майские указы 2012 года? Процесс выполнения вызывал большой ажиотаж в повестке, а потом как-то рассосалось.

Определенно внутри системы нет потребности в персоне/институте, кто стучит во все двери и говорит: "Подождите, мы не все полимеры ... Здесь у нас вполне справные результаты. Все на так уж запущено. А здесь мы можем отчитаться об успехе - и это не будет выдумкой".

Вместо этого каждый раз идет переназывание проекта/приоритета/указа/линии развития, подтверждающее в глазах критика, что все пошло не так, но обещающее лоялисту, что в следующий раз обязательно будет еще лучше".