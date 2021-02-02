Учитель русского языка и литературы 57-й школы Москвы публикует в Facebook обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором задает министру ряд вопросов, касающихся реакции силовиков на уличные протесты.

"Министру внутренних дел Российской Федерации

Владимиру Александровичу Колокольцеву

Уважаемый Владимир Александрович!

Как и многие москвичи, да, думаю, и жители других городов, я очень обеспокоена и взволнована событиями последних недель. Мы видим, как обращаются с людьми, выходящими на улицы, чтобы мирно выразить свое отношение к происходящему в стране и тем самым реализовать свое конституционное право "собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование" (ст.31 Конституции РФ).

Я, учитель с более чем полувековым стажем, убеждена, что единственный разумный путь в случае серьезных разногласий - разговор. Люди должны иметь возможность высказаться, быть услышанными и услышать возражения оппонентов - слова, а не удары.

Обращаюсь к Вам, потому что помню: Вы не побоялись выйти больше 10 лет назад к разгневанной многотысячной толпе футбольных болельщиков на Манежной площади и говорить с ними. Наверное, я не все поняла в тогдашних событиях, но запомнила, что Вы вели себя смело.

И вот я думаю, как было бы хорошо, если бы Вы и сейчас вышли к людям - они гораздо более мирно настроены, чем толпа 10 лет назад - и говорили с ними. Этого не случилось. Случилось другое. Безоружных били дубинками и электрошокерами, произвольно выхватывали людей из толпы и загружали в автозаки. Конечно, и среди этих вышедших на улицы встречались иногда люди, настроенные агрессивно, но чаще это была ответная агрессия.

Допустим, жестокость проявляли бойцы ОМОНа и Росгвардии, которые, видимо, подчиняются не Вам. Но затем людей подолгу держали в отделениях полиции, часто без протоколов, без еды и питья, оставляли на ночь, отбирали телефоны, сообщали заведомо ложные сведения (например, что они обязаны оставить отпечатки пальцев и сфотографироваться, иначе не получат телефоны обратно и т.п.), писали протоколы о том, чего не было и не могло быть. А последние дни принесли новые сообщения: огромное количество полицейских обходит по каким-то своим спискам мирных жителей, предупреждая, угрожая, карауля часами на лестницах и не позволяя выйти из дому. Задерживают без объяснений и препровождают в отделение женщин, молодых и пенсионного возраста; рассказывают о девушке с температурой 39 градусов, которую не отпустили из отделения в больницу, и о пенсионерке, которая задыхалась в непроветриваемом помещении и вынуждена была пить воду из унитаза.

Об этом пишут СМИ, есть множество видео, есть рассказы лично мне знакомых людей, коллег, бывших учеников, родителей нынешних учеников. У меня нет оснований им не верить.

Но я все-таки надеюсь на диалог. И прошу Вас, Владимир Александрович, ответить мне прямо на несколько вопросов.

Считаете ли Вы, что люди, мирно выходящие на улицы, чтобы власти обратили внимание на их мнение, нарушают закон? Правильно ли, что конституционные права не защищают их от преследований?

Как Вы относитесь к тому, что к задержанным не допускают адвокатов, нередко не выпускают в туалет, оставляют без еды и питья? Считаете ли Вы, что это законное поведение полицейских в сложившихся условиях и они выполняют Ваш приказ? Или Вы видите здесь нарушение прав задержанных и намерены провести объективное расследование в отношении сотрудников Вашего ведомства?

Я очень надеюсь на Ваш честный ответ. Но если его не будет какое-то время, боюсь, это будет значить, что до Вас не дошло мое письмо. Или что Вы не сочли нужным отвечать и, к сожалению, отказались от диалога.

Могу представить и то, что ко мне придет участковый с какими-нибудь требованиями и угрозами.

И это тоже, конечно, будет ответ".