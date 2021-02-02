Алексей Навальный в Мосгорсуде, 2 февраля 2021 года

Фото: пресс-служба Мосгорсуда / АГН "Москва"

"Власть решила перед выборами избавиться от Навального. Не получилось отравить, делали все, чтобы он не вернулся из Германии, прямо всей государственной машиной делали, но он вернулся, поэтому оставалось только его посадить. Впервые на самом деле власть так не уверена в результатах парламентских выборов, что по сути пошла ва-банк, превращаясь в Белоруссию. Правда, есть одно важное отличие - в Белоруссии репрессии начались после выборов, а у нас до, не было ни сил, ни возможностей политических дотерпеть", - пишет общественный деятель в u<>Facebook, комментируя решение отправить Алексея Навального под арест.

"Как бы там ни было, это выстрел в ногу. Смотрите, ведь Навальный уже сидел под домашним арестом, в целом под административным арестом провел многие месяцы, но оно никак не уменьшило ни его политический вес, ни число его сторонников. Теперь же Навальный вне всякого сомнения будет политзаключенным N1 в России, а может и в Европе, значит, к нему будет больше внимания.

Зря истерит МИД и пропагагда насчет того, что в суд к Навальному прибыли сотрудники посольств. Это их работа, они следят за политически значимыми событиями в стране пребывания, а суд над Навальным - важнейшее политическое событие последнего времени. И теперь так будет всегда, Навальный стал внешнеполитической проблемой России примерно, как Донбасс.

То есть теперь разговоры с Путиным у мировых лидеров, может быть, кроме Лукашенко и Эрдогана, будут начинаться не с "Северного потока-2", Сирии и Ливии, а с Навального. Боятся санкций, значит, будут санкции. Ну хотя бы потому, что Россия - член Совета Европы (в отличие от Белоруссии), а ЕСПЧ приговор Навальному отменил. Кроме того, Совет Европы - общее пространство защиты прав человека. Для России, как показала последняя сессия ПАСЕ, место в этой организации важно, опять же тут не Белоруссия. Поэтому и реакция будет более жесткой, чем в отношении Лукашенко. Просто так живет мир, хотим мы этого или нет, такие в мире ценности. Россия же пытается быть со всей Европой, частью мирового сообщества, но со своими ценностями судов под портретами Ягоды.

Кроме того, важно понимать, что никакого суда даже российского над Навальным не было! Его посадили по формальным основаниям, по большому счету без суда. Ведь пропаганда и уже многие влиятельные чиновники обвиняют Навального чуть ли не в измене родине. Но судили его за то, что он не пошел отмечаться во ФСИН. Согласитесь, это несколько разные вещи, о чем напомнят и собственные граждане, и мировые лидеры.

Собственные граждане выходят, потому что все достало... Шапито, устроенное вокруг Навального смотрится низко, особенно на фоне того, что он сам вернулся в Россию, зная, что его посадят. Сколько у нас чиновников-коррупционеров скрывается от тюрьмы? А он вернулся в тюрьму. Этим он обеспечил себе еще больше поддержки, чем имел ранее. Фактически уже зафиксировано даже не только в России, но и в мире, два центра политической силы в России - Путин и Навальный. Мировые политики в отношении нашей страны отныне будет исходить из этого. Да и политика внутри страны тоже. У Навального к тому же есть отличный шанс даже из тюрьмы перевернуть парламентские выборы. Был бы я конспирологом, я бы подумал про войну башен. Но нет, тут просто страх, отрыв от реальности и глупость. Своими руками Кремль окончательно закрепил за Навальным статус своего главного оппонента".