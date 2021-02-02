"И даже здесь показали все свое ничтожество. Считаете врагом, предателем, иностранным агентом - а сажаете со шкодливой пакостностью по смехотворному предлогу", - пишет политик на своей странице в Facebook .

"Шпана из подворотни была и осталась. Захватившая суд, надевшая на себя погоны, мантии, шапку Мономаха - но от этого не ставшая менее подлой и менее трусливой.

И менее тупой, потому что из всех вариантов выбирает самый злой - и ведущий в тупик, из которого выход только один: взрыв стенки, которой перегорожена дорога вперед.

Путин собрался сидеть на штыках. До смерти. Он надеется построить себе еще десятки дворцов, переписать их на своих корешей и умереть, утащив с собой по возможности как можно больше людей: посаженных, замученных, убитых. Тех, кто хотел чего-то большего, чем жизнь при дряхлеющем злодее.

Что мы противопоставим ему - зависит только от нас. Ни от кого больше".