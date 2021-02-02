"В этот день уместно напомнить о том, что это вообще такое - "дело Ив Роше". Все материалы дела выложены - вы можете прочитать их и составить собственное впечатление - и вся хронология опубликована", - напоминает соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook .

Компания "Ив Роше" заказала фирме "Главподписка" Олега Навального коммерческие перевозки грузов из Ярославля в Москву. "Главподписка" возила грузы с 2008 по 2012 год, и все были довольны. Но в 2012 году Следственный комитет получил команду возбудить на Алексея Навального как можно больше дел...

"Главподписка" (как видно и из названия - ООО "Главное подписное агентство") была учреждена в свое время братьями Навальными не для грузоперевозок, а для стартапа по заказу доставки журналов через интернет; стартап - как это бывает - не "взлетел", но юрлицо осталось. У братьев было там по 50%, это и стало роковым обстоятельством.

Когда у Олега появился контракт с "Ив Роше", он использовал существующее юрлицо, то есть то, где и у Алексея было 50%. Если бы не это, то, вероятно, до сих пор бы ездили фуры с косметикой из Ярославля в Москву, и ни у кого бы не было никаких вопросов. Но Путин уже тогда требовал посадить Навального...

В 2012 году гендиректора "Ив Роше Восток" (российской "дочки" французской компании "Ив Роше") Бруно Лепру вызывают в Следственный комитет и заставляют написать даже не заявление о преступлении, а фиговый листочек: обращение о том, что компании "возможно был причинен ущерб" с просьбой "провести проверку".

После этого финансовый директор "Ив Роше Восток" Кристиан Мельник проводит аудит, который показывает, что сотрудничество с "Главподпиской" было для компании выгодным, никакого ущерба не было нанесено. Но "экспертам" Следственного комитета было виднее.

Без заявления о преступлении от компании "Ив Роше Восток" признают потерпевшей и возбуждают уголовное дело о том, что, якобы, "Главподписка" возила грузы "по завышенной цене" (по мнению следователей!), и, следовательно, имело дело мошенничество. То есть "Ив Роше Восток" считает, что ущерба не было, но следователь знает лучше!

В 2017 году, когда ЕСПЧ будет выносить решение по делу "Ив Роше", у судей от этого полезут глаза на лоб и они отдельно укажут в решении, что братья Навальные не только были лишены права на справедливый суд, но и были наказаны за действия, которые просто не подпадают под УК РФ.

Ну вот и все: 30 декабря 2014 года суд приговаривает Олега к 3,5 годам лишения свободы (Олег их отсидит от звонка до звонка, и большую часть времени - в одиночке, в ШИЗО), а Алексея (просто за то, что был акционером "Главподписки"; в бизнесе Олега он не участвовал вообще никак) - к 3,5 годам условно.

Когда в 2017 году ЕСПЧ признает приговор незаконным (потому что братьев Навальных приговорили за действия, которые являются нормальной коммерческой деятельностью), Россия признает решение ЕСПЧ и выплатит им крупные компенсации, но... "забудет" отправить дело на пересмотр.

Ну хорошо, но ведь сейчас 2021 год - спросите вы. Даже эти 3,5 года давно прошли; Олег Навальный вышел на свободу летом 2018 года; за что и как сейчас преследуют Алексея по "делу Ив Роше" опять?

Дело в том, что его условный срок был установлен с испытательным сроком на пять лет, а потом еще годик просто так "накинули", итого вышло шесть лет. То есть, до 30 декабря 2020 года Алексей должен был "соблюдать правила условно-досрочного освобождения" (отмечаться и т.д.), иначе же его 3,5 года условных могли превратиться в 3,5 года реальных в любой момент.

В течение этих шести лет ФСИН не раз обращалась в суд с требованием заменить условный срок на реальный, но каждый раз получала отказы. (У Путина был, как мы теперь знаем, иной план решения "проблемы Навального" - план, связанный с "Новичком"). Условный срок просто все время висел над Алексеем, это был такой шантаж.

Но когда с "Новичком" не получилось, решили вернуться к "плану Б". Еще 16 сентября 2020 года - Алексей находился в реанимации клиники Шарите, о чем знал весь мир - инспекторы ФСИН "осуществили выход" к нему домой, "не обнаружили" его там и составил протокол о нарушении правил испытательного срока. Потом состряпали еще пару таких протоколов, хотя Навальный через своих адвокатов официально уведомил ФСИН о месте своего пребывания и предоставил документы о лечении.

Подходил срок 30 декабря - конец "испытательного срока". И ФСИН опять соврал: якобы из статьи немецких медиков, вышедшей в журнале "Ланцет" 22 декабря, они узнали, что Алексей здоров и немедленно объявили его в розыск. На самом же деле, розыскное дело было оформлено еще 27 ноября - то есть за месяц до публикации в "Ланцете", на которую они сослались как на формальный повод.

Таким образом они пытались добиться воплощения голубой мечты Путина - испугать Алексея Навального, чтобы тот не возвращался в Россию. Дальнейшее вы все уж точно хорошо знаете: Навальный вернулся, был незаконно задержан в аэропорту, арестован под портретом Ягоды в ходе "выездного заседания" Химкинского суда, с применением статей УПК, которые относятся к уклоняющимся от исправительных работ (а не к условно-осужденным).

Со всеми этими юридическими нюансами, простая суть того что происходит сейчас в Мосгорсуде не должна ускользать от здравого смысла: Путин сажает Навального в тюрьму за то, что тот выжил после покушения и расследовал покушение. Формальным же поводом служит незаконный приговор по абсурдному уголовному делу столетней давности.

И еще: сама компания "Ив Роше", которую использовали для фабрикации этого уголовного дела, так и не принесли извинений, не выступила ни с одним заявлением по существу, а в продолжающемся суде против нее во Франции отказывается от ответственности за действия своей российской "дочки".