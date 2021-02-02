Алексей Навальный в Мосгорсуде, 2 февраля 2021 года

Фото: пресс-служба Мосгорсуда / АГН "Москва"

"Произошло печальное, но ожидаемое событие. Что теперь? Может показаться, что все плохо. Хорошего действительно мало. Но, как известно, "самый темный час - перед рассветом", - пишет публицист в своем Telegram-канале о приговоре Алексею Навальному.

"За последнее время я пару раз цитировал Мартина Лютера Кинга, теперь можно еще разок:

"Мы, прибегающие к прямым ненасильственным действиям, вовсе не создаем новой напряженности. Мы просто вытаскиваем на свет божий уже существующую скрытую напряженность. Мы извлекаем ее на поверхность, чтобы она была видна, и с ней можно было бы иметь дело. Подобно нарыву, который никогда нельзя вылечить, пока он не вскрыт, во всем своем сочащемся гноем безобразии, и не подвергнут целебному воздействию воздуха и света, - прежде чем излечить несправедливость, ее также необходимо выставить, при всей напряженности, которую это вызовет, на свет людской совести и на воздух общественного мнения.

Именно это и произошло в минувшем сезоне. Началось все с тайного отравления, затем оно стало явным, а закончилось демонстративным беззаконием, задержанием 10 000 человек и перекрытым, словно на осадном положении, центром столицы. Скрытую напряженность сделали явной, а извлеченный на свет божий гнойник уже никак не засунешь обратно.

Многолетняя информационная блокада оказалась прорвана, власть вынуждена сменить высокомерный игнор на глупые оправдания, а репрессии прикрытые ветошью на репрессии ветошью неприкрытые. Можно, конечно, думать о том, сколько времени и ресурсов потребовал столь скромный результат и не слишком ли дорогую цену платит за него Навальный. Однако вытащить гнойник на свет божий - это вовсе не мало, это целая половина дела по его удалению".