"Цепляющийся за власть вопреки желанию общества и отказывающийся от переговоров об условиях своего ухода авторитарный правитель способствует, тем самым, радикализации ситуации и уменьшает шансы на установление в стране устойчивой демократии, подготавливая вместо этого почву для нового авторитаризма", - пишет политолог в Facebook .

"Здесь может возникнуть мысль: "Но ведь с точки зрения своих собственных интересов он прав! Зачем уходящему диктатору последующая демократия?" На самом деле, это глубоко ошибочное суждение. Свергаемый авторитарный правитель заинтересован в наступлении демократии никак не меньше всех остальных граждан.

Известный исследователь авторитарных режимов и истории их падения Барбара Геддес подсчитала, что в случае прихода демократии, шансов избежать изгнания, тюрьмы или насильственней смерти у свергнутого правителя оказывается примерно в два раза больше, чем в том случае, если ему унаследует другой авторитарный режим. Для представителей партийных автократий шанс на "хороший" исход возрастает с 36 до 80 процентов; для военных хунт - с 37 до 63, для персоналистских режимов - с 16 до 36. Первая цифра здесь означает процент "хорошего" исхода в случае установления нового авторитаризма, вторая - процент, полученный в случаях замены авторитаризма демократией.

Как видим, наименьший шанс избежать печальной участи имеют правители, избравшие в качестве своего политического стиля персонализм. Причина кроется в тотальном уничтожении в период их правления всех основных политических и государственных институтов. В отсутствие таковых свергнутый диктатор ни на защиту закона уповать не может, ни гарантов сделки с наступающей оппозицией найти.

Устанавливая персонализм и выхолащивая институты, правитель способствует насаждению в стране произвола, жертвой которого он сам в конце концов и становится. Обижаться ему, таким образом, надо, в первую очередь, на самого себя. Тем не менее, повторюсь, даже для такого правителя шансы на благополучный исход в случае прихода демократии увеличиваются более чем вдвое, так что и ему есть ради чего стараться.

Кто бы туда наверх томик Барбары Геддес передал?"