Александр Беглов

Официальный сайт Администрации Санкт‑Петербурга

Депутат Законодательно собрания Санкт-Петербурга обращает в Facebook внимание на слова губернатора города Александра Беглова о протестах 31 января, отмечая, что умный глава города повел бы себя иначе.

"Некоторые граждане устроили массовую прогулку по проезжей части центральных улиц, что вынуждено привело к усилению мер безопасности в городе. Многие горожане не успели по своим делам, не попали в места отдыха. Незаконные действия так же помешали нормальной работе общественного транспорта. Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложником которого стали петербуржцы".

Это - губернатор Петербурга Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении комментирует акцию протеста 31 января. После прошлой акции 23 января градоначальник уверенно отмалчивался от какой-либо оценки происшедшего, получившего огласку далеко за пределами города и страны. Теперь ему, видимо, объяснили, что продолжение молчания становится уже совсем неприличным.

Но лучше бы он молчал, честное слово.

Александр Дмитриевич, вы совсем держите горожан за болванов? "Усиленные меры безопасности" (превратившие центр Петербурга в подобие города, оккупированного Чужими) были приняты за сутки до "массовой прогулки". Именно администрация, а не протестующие, остановила общественный транспорт, "помешав его нормальной работе", еще до "прогулки".

Люди не успели по своим делам вовсе не из-за протестующих, а из-за того, что ваши подчиненные перекрыли не только центр, но и все подходы к нему. Вы полагаете, что никто этого не помнит и не понимает?

Впрочем, относительно "безответственности и эгоизма" я бы согласился. Вот только это относится не к горожанам а к городской власти. Именно ее заложниками стали 31 января десятки тысяч людей. Что еще нужно, чтобы ярче продемонстрировать ее непригодность?

Не знаю, верна ли гипотеза о том, что власть в эти дни де-факто была передана от гражданской администрации к военной. Но знаю, как бы повел себя в эти дни умный губернатор Петербурга. Он бы сказал протестующим: хотите митинг у Смольного? Нет проблем. Только не шествием по Невскому, чтобы не мешать движению, а собирайтесь прямо у Смольного. Места достаточно. Никому не помешаете, в том числе и работникам Смольного - выходной день.

Любые законные лозунги, кричалки, выступления - сколько хотите. Готовы дать даже аппаратуру для звукоусиления. Замерзнете - привезем горячий чай и кашу. Только не портите газоны, их потом за ваши же налоги восстанавливать. И без хулиганства - это будем пресекать сразу...

Думаю, часа через полтора-два акция закончилась бы без малейших конфликтов. И ничего бы не случилось страшного в городе. И ничего не надо было перекрывать, закрывать и огораживать. И никаких военно-полицейских игр и демонстраций силы. И никаких помех для граждан. И никаких задержаний, арестов, штрафов и судов.

Да, говорят мне, скорее всего, такого губернатора после такого заявления сняли бы в течение пары часов. Чтобы был как все и не высовывался. И не пытался остаться "чистеньким", когда все остальные выглядят как сатрапы. Но у него были бы большие шансы стать следующим президентом".