"Роспотребнадзор еще летом запретил в спортзалах кулеры с одноразовыми стаканчиками. Потому что коронавирус. А сегодня в торговых центрах Красноярска отключили вай-фай: тоже в рамках борьбы с ковидом. Ежедневно моют остановки с чем-то вроде хлора. Коронавирус, как известно, заразен, если лизать асфальт - и исключительно на остановках, ни метром дальше. Класс сына в школе отправили на карантин - чтобы тут же, в полном составе, созвать в узкий коридор поликлиники делать тесты ПЦР. Распоряжение начальства от образования. В поликлиниках не заражаются, факт, медицинское же учреждение", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Пенсионерам отключили бесплатный проезд в транспорте: ковид опасен только при льготах, если проезд оплачен - вы в автобусе не заразитесь, проверено учеными (главное не спрашивать, какими). Еще от ковида, как выяснили столичные власти, очень помогают QR-коды и регистрация в ночных клубах по телефону. Исследования последней меры еще продолжаются, но база посетителей стриптиза уже собрана. (Макдональдс, кстати, введет чекины в течение недели.)

В суды нельзя зайти: в магазин можно, в театр можно, а вот в суды - нельзя. Организм, ослабленный зрелищем самого гуманного в мире правосудия, столкновения с ковидом не переживет. И перчатки, конечно: если на каждую станцию метро поставить трех детинушек в форме и с матюгальником, в который они будут завывать про перчатки, вирус испугается и убежит.

Что еще? Одиночные пикеты, точно. Очень опасно. Шанс заразиться коронавирусом на них значительно выше, чем если вы просто стоите на улице. Ковид на плакат пулей летит, это вам любой главный санитарный врач подтвердит, особенно Онищенко, вы его только спросите. Но за поправки в Конституцию голосовать - святое дело, ковид таких не трогает. Особенно тех, кто за.

Скажем честно: безумие накрыло не только Россию. Комендантский час в Европе - новшество не хуже отечественных придумок. Наведенная истерия закрутилась штопором - и чиновники вынуждены придумывать все новые глупости, чтобы показать бескомпромиссную борьбу за здоровье подведомственного населения. Иначе начальство спросит: а что это у нас люди болеют? - Так что могли - сделали! - Надо бы еще!

И они делают еще, понимая, что ни вай-фай, ни перчатки не имеют никакого отношения к борьбе с вирусом, а вот к отчетности наверх - еще какое. Проблема в том, что нет ни одного чиновника, который осмелился бы действовать осмысленно, а не для отчетности. В нынешней системе нет ни сдержек, ни противовесов, а значит, с начальством спорить нельзя: сказали запретить вайфай, значит, запрещаем.

В наших условиях вопиющая бессмыслица дополняется кровожадностью - просто потому, что если "санитарные меры" контролируют господа полицейские - то чего от них ждать? Они про разгоны митингов и штамповку протоколов, ничему другому их не учили. Деградация системы не бывает частичной, на то она и система.

Так что ковид мы, конечно, победим. Но не благодаря отмене льгот, QR-кодам, а вопреки. Как это обычно и бывает".