"Голосование на президентских выборах в США заканчивается во вторник, 3 ноября. Подсчет голосов будет продолжаться ещё несколько дней, но более вероятен сценарий, что победитель будет известен к 20-21 часам во вторник же. Конечно, неформально - обычно это начинается с того, что крупнейшие телеканалы объявляют, кто является победителем (по их прогнозу), исходя из частичных данных избирательных комиссий, экзит-полов и своих собственных моделей. У каждого крупного телеканала есть специальная группа политологов и статистиков для принятия этих решений - когда объявлять окончательный прогноз какого штата. Опросы, прогнозы и агитация будут продолжаться до объявления победителя. Но я последний раз пишу о прогнозе в 2020 году - дальше надо сосредотачиваться на анализе причин и последствий", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Главные прогнозисты - команда 538 дает шанс в 90% Байдену и 10% Трампу. В 2016 году на этой стадии 538 давало Трампу 25-30%, в три раза больше. Отрыв Байдена от Трампа вдвое больше по национальным опросам, чем отрыв Клинтон от Трампа в 2016 и вдвое больше по опросам в штатах, где идет острая борьба. В 2016 году многие опросы в последние дни показывали обостряющуюся борьбу - пусть и поздно, чтобы изменить восприятие шансов. В 2020 году такого обострения борьбы в последние недели и дни нет.

Это, конечно, не означает, что Трамп не может выиграть. Может - вероятность в 10% - это примерно вероятность получить в сумме ровно 5 очков, бросив два игральных кубика. Покидайте - это периодически случается. Примерно такой шанс дают "Динамо" (Киев) победы над "Барселоной" в следующем матче Лиги чемпионов. У "Химок" против "Зенита" в следующем матче чуть больше. Но и то, и другое случается. Так же и у Трампа - шанс есть, но опросы никогда не ошибались настолько, насколько они ошибутся в 2020 году, если он победит. С другой стороны - президентских выборов с современными опросами было чуть меньше 20, то есть это, в сущности, не статистика.

Надо также понимать, что все эти разговоры про "шансы" - это, сегодня, уже больше разговоры про "шансы ошибки оценивания", а не "шансы события". 90 миллионов избирателей уже проголосовали, осталось, по оценкам, примерно 60. То есть не исключено, что результат уже есть, просто мы (и никто) его не знаем. Видно, что в 2020 году будет рекордное количество проголосовавших в целом, а также уже есть рекордное количество проголосовавших по почте и досрочно. Что это означает для прогноза результата - никто не знает. Из результатов досрочного голосования очень трудно что-то понять - прежде всего потому, что +1 голос досрочно = -1 потенциальный голос в день выборов.

Сторонники Байдена раздувают тему - "Что если Трамп не признает результаты выборов", обсуждают все возможные сценарии и т.п. Меня как-то это не сильно беспокоит - американская система выборов президента потому и простояла 250 лет, что дает очень мало возможностей тому, кто сейчас у власти, влиять на результаты выборов. Много было охотников остаться на второй или третий срок, но почти никому это не удавалось. В 1960-м году действующий вице-президент, Никсон, почти не признал итоги - его публичные слова поначалу были осторожными ("если нынешний тренд [в подсчете голосов] продолжится, господин Кеннеди - наш следующий президент"), его юристы оспаривали итоги много месяцев и ничего, чистый пшик. Но, главное, все эти сценарии - это на случай реальной "ничьей" как в 1960-м или 2000-м, но сейчас прогноз ничью не предсказывает. Шансы Байдена на чистую победу очень велики".