"Если в ваш дом постучался голодный преследуемый человек и вы, сжалившись над ним, предоставили ему приют и накормили его, то это не значит, что вы сделали его совладельцем своей квартиры", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook об акциях протестов беженцев в Европе.

"Вы, конечно, не должны унижать его, но он не имеет в вашем доме никаких прав - он не может переставлять мебель, делать замечания вашим домашним, требовать, чтобы вы меняли ваш распорядок дня или режим питания.

Это я про то, что беженцы, попросившие приюта и спасения у французов или у любого другого народа Европы, могут о чем-то ПРОСИТЬ хозяев, но не могут ничего ТРЕБОВАТЬ. А хозяева, если им не нравится поведение некогда спасенных ими людей, имеют полное право в любое время отказать им от дома. Просто потому, что они хозяева.

И это полностью соответствует моему пониманию либеральной идеи".