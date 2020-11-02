"В Подмосковье снова вводят режим изоляции для пенсионеров начиная с шестидесятипятилетнего возраста, в Пермском крае восстановлен для старших возрастов даже запрет на прогулки в парках. Я уже писал, что все ограничения и запреты для пенсионеров на выход из дома сродни фактическому запрету на работу и сознательную, самостоятельную жизнь. Можно цинично и лицемерно говорить "дорогие наши старики, мы заботимся о вас", но так же лицемерно уклоняться от ответа на вопрос, как они, старики, будут платить за еду, лечение, медикаменты, как будут отдавать взятые кредиты, как смогут заботиться о своих детях, внуках, да и о родителях - да, у многих на содержании еще более возрастные родственники", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Все, что мы можем - вас закрыть. И запретить жить, работать, планировать будущее, строить хоть какие-то перспективы. Сидите дома, смотрите телевизор, существуйте на нищенскую пенсию, больше у вас уже все-равно ничего не будет, и лучше тоже. И, главное, вы даже не сможете сами себе помочь. Потому что вы мешаете и мешаетесь, отвлекаете государство и "уважаемых людей", поэтому мы вас и задвигаем в дальний угол антресолей на неопределенное время.

Хорошо, если у кого-то есть сбережения, работающий без его личного участия бизнес, дети, которые готовы и имеют возможность помогать или возможность, скажем, репетиторствовать по скайпу. Но у абсолютного большинства этого нет. Пенсионеры работают курьерами, продавцами, консьержами или уборщицами не от желания социализации, а от нищеты и невозможности прожить на выдаваемые им подачки. Теперь эту возможность закрыли на неопределенное время. И даже потом, если все через год наладится, все равно у работодателя останется постоянное опасение, что ситуация может повториться, хоть от эпидемии гриппа или ящура, так что клеймо "рискованных" сотрудников останется на шестидесятилетних надолго со всеми вытекающими.

Если вы ограничиваете права честных и законопослушных людей, компенсируйте им это. Не можете компенсировать, тогда не рушьте человеческие судьбы и жизни. Дайте им право на выбор, благо все, кто может, в основной своей массе и так не рвутся гулять по городу и торговым центрам, сидят дома или на дачах. Те же, кто все-таки продолжает работать или ездить по делам делает это по крайней необходимости, уже давно понимая все риски.

Вы бы лучше задались вопросом, откуда в нашем счастливом путинском обществе столько пенсионеров, которых эта необходимость выталкивает на малоквалифицированные, тяжелые и низкооплачиваемые работы, даже вопреки всем рискам и угрозам?

А так ваши движения и действия напоминают подростка перед аттракционом, где вылезающих из норок лягушек нужно лупить по голове резиновым молотком. Лупить, угрожать и штрафовать да, вы действительно можете, мол сиди дома, не высовывайся и готовься к встрече со Всевышним. В остальном от вас проку не больше, чем от этого подростка.

Вы можете только снова и снова повторять ваш, сформировшийся за прошедший год девиз - чтобы спасти вас от смерти мы запретим вам жить".