"Глядя на усиливающиеся репрессии властей в отношении оппозиции, можно предположить, что главный урок, который Путин извлек для себя из белорусских событий, заключается в том, что соблюдать приличия и церемониться с общественным мнением необязательно. Неважно, что будет с твоими рейтингами, пусть хоть до нуля упадут. Пока силовики лояльны, власть ты все равно удержишь. Путин, в принципе, и раньше об этом догадывался, но теперь, как ему кажется, окончательно в этом убедился", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Если белорусы не свергнут Лукашенко, то Путин с этими установками так и пребудет. Значит, возрастёт шанс на то, что в 2024-м никакого преемника он не назначит, а решит сам переизбираться. Поскольку в стране есть нефть и газ, то и какое-то количество денег тоже всегда будет - независимо от качества проводимой экономической политики. Население, конечно, не забогатеет, но на поддержание лояльности силовиков, судей и членов ЦИК хватит. Остальные, как показывает опыт Лукашенко, не так уж и важны.

Этажом ниже Путина произойдёт окончательное перераспределение влияния - президентская администрация превратится в технический орган, каким она была в середине 90-х - до Чубайса. Вес у нее будет примерно такой же, каким сейчас обладает "Единая Россия", может даже меньше. Пропорционально возрастет влияние силовиков. Именно они будут определять политическую стратегию. Возможно, что в какой-то момент у кого-то из них уже сам Путин начнет вызывать раздражение - со всеми своими Ковальчуками, Тимченко, Миллером, Грефом и Кудриным. У силовиков ведь и свои претенденты на отданные тем в кормление поместья найдутся. Поскольку никаким уникальным ресурсом в виде легитимности Путин обладать уже не будет (он ведь по примеру Лукашенко на общественное мнение наплевал), возникнет соблазн его поменять.

Если курс на замену политических механизмов силовыми будет продолжен, то вопрос о перевороте и его главном операторе может стать через пару-тройку лет для российской политики определяющим. Совбез; Минобороны; ФСБ-МВД; Следственный комитет; Прокуратура - вот набор главных игроков будущего. Именно они перераспределят между собой остальные институты и группы - администрацию, правительство, суды, Госдуму, Совфед, регионы. Институт президента после этого тоже предстанет перед ними несколько в ином свете. Все чаще и чаще он будет выглядеть не как сакральный трон, к которому и приблизиться-то страшно, а как бесхозный жирный гусь, блуждающий по дороге в ожидании своего Паниковского. Ну или вспомните, как волки в "Маугли" Акелу меняли. "Акела промахнулся, Акела промахнулся!"

Нравы же в российском силовом блоке сейчас - не лучше, чем в волчьей стае".