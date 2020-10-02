"После интервью Навального "Шпигелю" с удивлением прочитал в одном из обсуждений мнения людей, которые называют себя политтехнологами, что Навальный теперь чуть ли не политический труп или, как минимум, у него должна упасть поддержка. Ситуация, конечно, прямо противоположная. Потому что такой возможности перезагрузить свой постепенно стареющий образ мало кому из политиков выпадает (а Навальный на большой сцене уже десяток лет и образ, конечно, стареет. Для многих вчерашних студентов он уже почти такой же древний, как Жириновский или Путин)", - пишет в Facebook член совета движения "Голос".

"После истории с отравлением и этого мощного интервью у него появился абсолютно архетипический образ сказочного героя: злой царь отправил его на смерть - он спустился в загробный мир, но смог вернуться из него с новой мудростью и навыками (например, отличный пост про любовь, который очень смягчает и очеловечивает образ бронзового бойца) - получил инициацию (мировые элиты в лице Меркель впустили в клуб).

Это сюжет, который есть в сказках всех народов мира. Очень древний сюжет. Гораздо древнее библейских.

Политически это круче покушения на Рейгана, потому что перевод вчерашнего интервью прочитает очень много людей, даже тех, кто Навальным не интересовался или был его противником - сложно не прочитать свидетельства сказочного героя, побывавшего на том свете и победившего саму смерть.

Так что вся страна теперь будет смотреть на борьбу Федота-стрельца или Ивана-царевича со старым и злым царем (а то и Кащеем)".