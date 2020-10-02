"Занятно насколько изменился диалог российского государства, в его официальных воплощениях, с Алексеем Навальным. Раньше-то был какой концепт? В Кремле не слышали, Кремль не в курсе. Ну, посмотрело 20 миллионов человек расследование о выдающихся темпах индивидуального жилищного строительства Дмитрия Медведева, а в Кремле уборщица телефон заняла", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Диспозиция меняется. Контакт становится мгновенным. Ведь, помимо всего прочего, наши пожилые управленцы все до черта провинциальны. Не просто же так эти гомофанфики в официальных СМИ с фиксацией каждого прикосновения Дональда Трампа к Владимиру Путину: руку пожал, по спинке погладил, в глазах утонул. Господин назначил российского президента любимой женой.

Они ж все оттуда. Где ты сдаешь научный коммунизм, выбиваешься в комсорги, но копишь на американские джинсы и японский магнитофон. Где даже турпоездка в соцстрану, в любую заграницу - это командировка на Марс, а США, Англия или ФРГ - это как Атлантида, о них все время говорят, там ведь мясо лежит свободно, но верят только дети.

Вопрос десятков миллионов российских граждан можно игнорировать сколько угодно. А вот когда свирепый завуч Ангела Хорстовна через газету "Шпигель" говорит: "Путин, змееныш, жулик ты мелкий, случайным стечением обстоятельств занявший должность, к которой не пригоден, в мой кабинет!", а внутри уже покалеченный тобой одноклассник - тут надо изворачиваться превентивно".