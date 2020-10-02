"Система выдавливает и давит всех несогласных с нею. Если в столицах человек еще как-то может укрыться или получить помощь и поддержку единомышленников, то на периферии все гораздо тяжелее. И тяжелый труд вкупе с отсутствием результатов и постоянным, нарастающим давлением приводит к трагическим срывам", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Кто-то уходит в частную жизнь, кто-то уезжает, кто-то, как Ирина Славина кончает с собою, кого-то убивают или арестовывают. И все это происходит в звенящей тишине и безразличии. Та сотня человек, которые сейчас вышли проститься с Ириной капля для многомиллионного города.

Люди же, ради блага которых она писала и боролась даже не узнают о произошедшем. Они живут в своем мире, кто то из них, скорее всего, даже сам участвовал в травле.

В этом году произошел некий перелом, ни попытка убийства Навального, ни абсурдистская кампания по голосованию о конституционных поправках, ни неумелые действия властей по борьбе с вирусом не вызвали фактически никакой реакции.

Общество ушло в состояние апатии и закрылось наглухо, к вящей радости кремлевских сидельцев. Им теперь можно делать что угодно, они и делают.

Что же касается нас, всех остальных - мы смотрим, терпим и молчим.Возможно действительно всякая власть достойна своего народа".