"В тот момент, когда она не могла, казалось бы, стать более странной, президентская кампания в Америке стала еще страннее. Президент Трамп объявил о том, что он и его жена заражены коронавирусом. Чтобы сразу ответить на самые мрачные вопросы - выборы в США устроены так, что заменить кандидата партия может, теоретически, в любой момент и даже если кандидат умрет, а его имя останется в бюллетене, то, если за него проголосуют, партия сможет назвать замену", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Это, конечно, сценарий, который никогда не тестировался на высшем уровне. Был случай, когда проигравший кандидат умер сразу после выборов, до инаугурации. Был случай, когда вице-президентский кандидат умер прямо перед выборами, но эта пара проиграла, так что прецедент не был создан. Были случаи, когда погибшие кандидаты выигрывали выборы на уровне, например, сената.

Прецеденты на президентских выборах, описанные выше, давние - 1872 и 1912 год. С тех пор во многих штатах поменялись законы, определяющие кому достаются голоса от штата в разных случаях. Я бы ожидал, что если, например, один из кандидатов умрёт, но победит как если бы был жив, то кандидат от этой партии получит голоса от штатов - даже если окажется, что палата представителей, принимающая окончательное решение, будет контролироваться другой партией. То есть при всей поляризации Конгресс и Верховный суд не станут игнорировать итог выборов.

Надо надеяться, что эта зараза не будет иметь никаких серьезных последствий для президента. Будет плохо, даже если ему просто придётся снизить активность - в ситуации, когда он сильно отстает от Байдена. На сегодняшний день отрыв велик - если бы выборы состоялись сегодня, его шансы были бы - процентов 10. (Собственно, сайт 538 и дает ему 10% - если выборы состоятся сегодня и 20% - если в срок.) Даже если опросы так же ошибочны во всех штатах, как они были в 2016 году, пока он проигрывает. (Хотя на национальном уровне опросы были точными, в некоторых штатах ошибка оказалась большой.) За последние шестьдесят лет никто выигрывал, отыграв такое отставание за такой срок до выборов. А может - и никогда в истории, потому что про выборы более давние в смысле опросов известно реально мало.

Может ли вызвать болезнь прилив симпатии к президенту? Я считаю, что, в избирательном смысле - нет. Конечно, в человеческом вызовет, но никто не проголосует за кандидата от того, что он болен. Более того, как раз для Трампа это заболевание невовремя, потому что привлекает внимание к теме короновируса, совершенно для него проигрышной. Большинство американцев считает короновирус важной темой и не одобряет действия администрации в связи с коронавирусом. В отношении выборов положение президента, и без того непростое, только осложнилось".