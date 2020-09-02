"Этот сюжет, видимо, никогда не перестанет оставаться одновременно очень грустным и очень смешным. Ведь речь идет о человеческих жизнях и о человеческой тупости", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook.

"Вот ряд чисел: 11 12 11 10 11 10 11 12 10 11 10 12 11 12 10 12 11 12 11. Это - официальные данные по числу умерших от коронавируса в Москве за последние 19 дней. Вы можете проверить сами в любой момент на любом сайте с публичной статистикой.

Что с этим рядом чисел не так? Ну, довольно очевидно, что он нарисованный. Три недели подряд колебания только в трех вариантах. 10, 11 или 12 умерших за день - никак иначе нельзя. Это лежит на поверхности, ради этого бы не стоило писать пост - все давно уже понимают, что статистика по коронавирусу в России (в том числе и в Москве) просто придумывается лживыми медицинскими чиновниками типа омского главврача Мураховского или московского пиар-врача Мясникова.

Но приглядитесь внимательнее. Тут есть действительно смешной момент. Он заключается в том, что ни одно число не повторяется два раза подряд. После 10 всегда идет 11 или 12, после 11 - всегда идет 10 или 12, после 12 - всегда идет 10 или 11. Мы, разумеется, понимаем, почему так происходит: велели рисовать, но чтобы "не было похоже" на рисование. В понимании чиновника-исполнителя, "палево" - это когда два одинаковых числа подряд. Ну типа все будут кричать: как так, вчера умерло 11, и сегодня 11. Вот он и старается.

А теорию вероятностей не учил, болезный. Потому что нет ничего более палевного, чем нарисованный им ряд, разумеется. Ведь в действительно случайном длинном ряду чисел, принимающих только три значения, повторы должны встречаться достаточно часто - собственно, в среднем примерно каждый третий день. Если ряд случайный, то после 10 с равной вероятностью должны идти 10, 11 или 12, то есть примерно один раз из трех после 10 будет идти 10, и так далее.

А вот вероятность девятнадцать раз подряд случайно кинуть кубик с тремя гранями, на которых написано 10, 11 и 12, так, чтобы не выпало ни одного повтора, равна, как нетрудно убедиться, числу (2/3)^18 - то есть 0.06%, или 1/1478. Ну то есть убедительнее спалиться на рисовке, прямо скажем, трудно.

Специально публикую этот пост за полчаса до выхода официальных данных: сейчас узнаем, что за вчера в Москве умерло либо 10, либо 12 человек.

Закончу на том, с чего начал: это все, конечно, выглядит как юмористический математический этюд; но нельзя ни на секунду забывать, что это еще и циничная, лицемерная и преступная махинация. Речь идет не о циферках - о жизнях настоящих людей. Чтобы рисовать такие красивенькие ряды чисел для отчетов, надо плодить десятки или сотни человеческих трагедий, врать родственникам о причинах смерти, фальсифицировать анализы и справки - иначе красивая статистика не нарисуется".