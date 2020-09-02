"После приезда Бигана идут консультации между Москвой и Вашингтоном относительно исхода белорусского кризиса, одновременно Лукашенко собирается в Москву не позднее 10 сентября. Обсуждать будут выход из кризиса. Это значит, что Путин и его аппарат прямо в эти дни продумывают свой сценарий, который и должен быть предложен Лукашенко", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.

"Про интеграцию конкретного разговора не будет, тем более подписания каких-то "секретных протоколов". Контуры кремлевского сценария в принципе уже ясны: Кремль пинает Лукашенко в направлении "диалога с обществом". Собственно, Лукашенко после разговора с Путиным и начал активно заявлять, что он готов к диалогу, повторять по "конституционную реформу" и т.д.

Проблема в том, что Лукашенко хочет говорить с воображаемым "обществом" (трудовые коллективы, поля и реки), а в реальности у него только вот это протестное движение и только эти стачкомы и КС, никакого другого субъекта переговоров он построить уже не в состоянии (это надо было делать еще во время избирательной кампании). Протестующие одержали победу: они три воскресенья подряд ясно показывают всему миру, что свозить автобусами молодых людей в майках "ябатька" - бесполезно. Из них не удастся создать убедительно "второе плечо".

Поддерживать Лукашенко Путин будет только в том случае, если Лукашенко возьмется "улаживать" ситуацию через диалог. Если нет - то он "кузнец своего счастья", Кремль будет со скорбью на лице наблюдать как Лукашенко разоряет страну, губит экономику, а в кремлевском телевизоре будут показывать такую же схему, как по Украине при Порошенко: мол, "оба хуже": И Лукашенко ведет народ к гибели, и оппозиция управляется из-за рубежа, а "простой народ страдает". Путин будет в этом случае просто ждать, когда белорусы дойдут до такого состояния, что скажут - нет, уж пусть лучше русские танки прямо сейчас, чем дальше терпеть этот бардак.

Если Лукашенко 10 сентября согласится с "планом Путина" (который к тому же будет согласован Москвой с Берлином и Парижем), то мы это увидим сразу - потому что сигналом будет освобождение Виталия Шклярова. Это добивается Венедиктов, то есть Алексей Громов. И это в папке у Путина.

Может ли Лукашенко убедить Путина, что надо просто раздавить все протестное движение и всех лидеров и просто проводить конституционную реформу на условиях Лукашенко? Может. Но пока это под вопросом. Да, кремлевские медиа явно показывают, что полностью согласны с концепцией Лукашенко: давить "оранжевую заразу", а "Польша вмешивается во внутренние дела". Но надо посмотреть на результаты встречи 10 сентября.

Координационный Совет. Это - великие люди, на мой взгляд. В чрезвычайно трудной ситуации, имея нависающий над всей ситуацией Кремль, КС очень тонко провел свою шхуну между всеми сциллами и харибдами: мирный протест, никакого насилия, никаких провокаций, никакой радикализации, борьба за международное признание (небезуспешная), очень четкая позиция выражаемая всеми спикерами: мы не предрешаем никакого политического выбора - ни пророссийского, ни проевропейского, не предлагаем никакой экономической, языковой, церковной политики - мы фронтмены переходного периода, медиаторы народа - общая цель одна - повторные выборы - свободные. Затем парламентские выборы. И тогда все решения уже будут легитимны и следствием демократических процедур.

Заявления последних двух дней тоже правильные: готовы на диалог с властям о конституционной реформе (но власти на диалог не идут), готовы оформиться в партию - и соответственно требовать досрочных парламентских выборов.Путин показал Лукашенко, что он откликается на его просьбы: миллиард оставил, неприятное заявление о резерве ОМОНовцев сделал. Встреча в Москве возможна только если Лукашенко везет убедительный план урегулирования. А если его нет - то и ездить не надо, можно позвонить. Но Лукашенко - в плохом состоянии, он себя не контролирует, ни к какому диалогу перейти он не может, его душит ненависть ко всем этим "переговорщикам".

Оставаться у власти он не может - не только с точки зрения Евросоюза, Вашингтона, ближайших стран-соседей, но и с точки зрения Москвы.

Поэтому все же я бы считал, что Путин скажет ему примерно то, что сказал бы и я: "В таком печальном состоянии, дорогой АлесанГригорич, ты не можешь ни подписывать дальнейшие бумаги по интеграции, ни проводить конституционную реформу, 1 млрд мы уже дали, можем дать еще 2 млрд - это не проблема, можем дать 20. Но уже не тебе. Давай-ка культурно заканчивать эту всю мудянку".