"Власти Германии официально заявили, что эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Политик назван жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества. В МИД ФРГ планируется вызвать посла России в Германии", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Ну варианта два. Либо Россия проведет расследование, а даже формальное чревато тем, что они выйдут на самих себя, либо новые санкции, причем, такие, что санкции в отношении Белоруссии покажутся пионерским лагерем. Плюс испорченные отношения с Германией, которые станут примерно такими же, как с Великобританией после Скрипалей.

Пропаганда гундела все, что немцы молчат, вот теперь уже не молчат. Вещество обнаружено. И можно сколько угодно рассказывать, что это фейк. Никто, кроме тех, кто за деньги из российского бюджета выдает идиотические версии, в мире в это не верит".