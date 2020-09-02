"Присоединение Беларуси - до последнего буду надеяться, что народ Беларуси отобьется, что этого не произойдет - будет, кроме всего прочего, означать резкое усиление агрессивно-милитаристских тенденций в политике нашего государства", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Если бы - сугубо гипотетически - Путин захотел мира на Донбассе, то Гиви-Моторола-Захарченко и прочие борцы за свободу народа и лидеры "народных республик" сделали бы все, чтобы сорвать любые переговоры - во времена мира они не нужны никому, кроме правоохранительных органов. Война - единственно возможная для них форма существования. Кажется, приобретаем еще одного такого же - Лукашенко.

Он объявил себя младшим братом Путина - так и сказал, своим Отечеством - все от Бреста до Владивостока и пообещал все это защищать! Мало того, что еще до объединения в какой-либо форме он, тем самым, объявил, что считает свою страну всего лишь частью нашей.

Ему нужна война. В мирное время он просто замазанный кровью клоун. В военное - надеется найти себе место. И если Путин после аннексии Беларуси (если это, не дай Бог, случится) даст ему какую-нибудь должность, это будет прибавкой к полку наших ястребов, которые спят и видят, как бы еще где-нибудь повоевать.

P.S. А если все кончится хорошо, то когда-нибудь наша страна экстрадирует его в Минск для суда. А заодно и Януковича в Киев".