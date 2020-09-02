"Знаете, что в Казахстане является тягчайшим преступлением против государства? Незаконное вмешательство государственных органов в предпринимательскую деятельность, в частный бизнес. Об этом заявил в послании народу президент Касым-Жомарт Токаев Вот как, - не выдача врагу секретов казахстанских военных заводов, не антигосударственные дискуссии о возможности территориальных уступок, а вот это, - простое и понятное всем посягательство на право людей законно зарабатывать себе на жизнь. Нам в России такое как-то необычно даже слышать", - пишет журналист на своей странице в Facebook.

"Чуть больше года назад в Казахстане по воле лидера нации совершился транзит власти, Назарбаева сменил второй президент, Токаев. Пандемия обошлась с Казахстаном чрезвычайно сурово, круче, чем с соседями. Преемнику пришлось власть употреблять в условиях фактического двоевластия, семья елбасы держала за фалды, это ясно давала знать его старшая дочь, председатель Сената Дарига Назарбаева...

Ковид не оставлял выхода, борьба с ним требовала решительных действий, Дарига была отставлена, а с ней и планетарные амбиции ее отца, строившие маниловские планы вывода Казахстана в первые десятки лидеров мировых экономик. Не до жиру, быть бы живу... Токаев нынче на этом и сосредоточился, что было интересно. Он ни разу не вспомнил о великих назарбаевских планах, заметив лишь тривиальное - экономика должна быть, - нет, не экономной, как говорил "дорогой Леонид Ильич", - но "должна работать на благосостояние людей". Тоже тривиально, как и необходимость, по его словам, "обеспечить справедливость распределения благ и обязанностей".Но, поскольку дьявол в деталях такого распределения, а их в планах Токаева изрядно, и он сам неожиданно для президента откровенен, то вот, пожалуйста, первые итоги работы на удаленке в эпоху ковида: чиновников в госаппарате много не требуется, к концу 2021 года их планируется сократить на 25 процентов.

Смущает, правда, большевицкий тезис про "главенство результата над процессом", изложенный в речи Токаева. Когда-то вождь мирового пролетариата предал анафеме ренегата и социал-демократа немецкого Эндрю Бернштейна, критиковавшего этот тезис, и считавшего, что сам характер процесса определяет и результат. Что и доказали Ленин и его наследники, миллионами трупов устлавшие путь к коммунизму, замененного потом на Олимпийские игры... Но это так, a propos, к слову сказать...

Токаева можно понять, ему нужны результаты до конца его президентского срока, уже к 2024 году. Он ставит реальные проблемы, о которых стеснялись до него говорить вслух.

- О том, что теневой бизнес в Казахстане составляет треть ВВП и это громадная кормовая база для коррупции и необходимо разгосударствление экономики;

- О том, что каждая шестая семья в стране не может иметь детей и необходимо к 2021 году запустить специальную программу ЭКО(экстракорпорального оплодотворения;

- О том, что законность и справедливость должны быть обеспечены по умолчанию, - это про реформу правоохранительной и судебной системы.

Токаев даже заметил, что вопрос прав человека - его личный приоритет. В послании непривычно много конкретики и мало демагогии. А еще в послании всего лишь раз упоминается Россия, когда речь зашла о пограничных с ней областях, где проживает 30 миллионов человек с обеих сторон.

Впрочем, про другие страны там вообще ни слова, Токаев говорил исключительно о делах в своей стране. И эта озабоченность впечатляет".