"Я полагаю (я почти уверен), что динамика и относительная частота поисковых запросов со словом "обоняние" хорошо показывает динамику коронавирусной эпидемии в разных городах", - пишет аналитик на своей странице в Facebook.

"Каждый город на графике характеризуется 2 параметрами: относительной частотой запросов про обоняние в городе (т.е. долей запросов про обоняние в %% от всех запросов к Яндексу из соответствующего города) на последней неделе, по которой есть данные (20-26.07), и изменением этого показателя относительно предыдущей недели. Условный рубеж, превышение которого можно считать признаком массовой эпидемии, - это доля запросов про обоняние выше примерно 0,008% (1 запрос на 12,5 тысяч).

Сейчас (точнее по состоянию неделю назад) выше этого рубежа находятся:

(а) Уфа и некоторые нефтегазовые города - Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым; частота запросов про обоняние там везде быстро снижается, то есть возвращается к норме;

(б) Омск и Южно-Сахалинск - там тоже снижение, но началось оно недавно (пики были на 2-ой и 3-ей неделях июля соответственно), так что частота запросов про обоняние все еще сильно выше нормы;

(в) Грозный и Норильск - при близости точек на графике на самом деле у них очень разные траектории: в случае с Норильском частота за 2 недели упала с 0,041% до 0,014%, но на последней неделе в этом снижении возникла пауза, надеюсь, что временная; Грозный же две недели находится на рекордном для себя уровне и про прохождение пика пока говорить рано;

(г) Астрахань - единственный крупный город, в котором судя по поисковой статистике сейчас (ну или по крайней мере по состоянию на неделю назад) нарастала масштабная эпидемия.

Есть еще большая группа точек (обозначу ее как "д"), в которых частота запросов про обоняние выше средней (и составляет примерно 0,006-0,008%), но быстро снижается. В этой группе - города Поволжья и Урала, в которых пик был пройден в первой половине июля.

Если "приблизить" основное облако точек - с долей запросов про обоняние от 0,0015% до 0,007% и изменением этого показателя не более чем на 0,002% в любую сторону (см. второй график) - то внутри него можно увидеть еще две группы городов:

(е) юг - курорты Крыма (лидер по темпам роста), Краснодар и курорты Краснодарского края, Ростов, Волгоград, Ставрополь. В этих городах уже наблюдается повышенная частота запросов про обоняние - и при этом она заметно растет. Я боюсь, что фактически эти точки соответствуют начинающимся массовым вспышкам. В этой же группе Черкесск, Ингушетия и Рыбинск, но если Черкесск и Ингушетия могут объясняться случайными колебаниями на небольшом потоке запросов, то Рыбинск сюда попал увы точно неслучайно - судя по данным за 30 дней по 28.06 включительно, рост запросов там продолжается;

(ж) города Урала и Поволжья, которые в отличие от соседей избежали больших вспышек - Оренбург, Тольятти, Саратов, Пермь, Ижевск (и географически с ними несвязанный Новокузнецк). Чуть выше показатели Самары. Это такие "тлеющие очаги" - роста эпидемии нет, но запросов про обоняние больше нормы и их количество не снижается.

Отдельного разговора требует кейс Москвы. Разговоров про ухудшение ситуации в столице много, и для них есть основания. Но в поисковой статистике ухудшения пока минимальные - быстро снижение количества запросов про обоняние с 45 тысяч в неделю на пике в конце апреля и начале мая до 8,4 тысяч на второй неделе июля сменилось медленным ростом примерно на 0,4 тысячи запросов в неделю в последние 2 недели (по 26 июля).

Однако на заканчивающейся неделе, судя по косвенно доступным данным за 27-28 июля, прирост составит уже 2-4 тысячи запросов - то есть частота запросов вернется на уровень второй половины июня, а соответствующая Москве точка на графике окажется где-то между текущими положениями Абакана и Краснодара".