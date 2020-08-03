"В России статьи Уголовного кодекса четко делятся на "фальсифицируемые" и "нефальсифицируемые". Первые в адвокатском сообществе принято называть "резиновыми". Они буквально высасываются из пальца. Для бизнесменов это в основном дела по так называемым "экономическим преступлениям"; для чиновников - "злоупотребление должностными полномочиями", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Убийство же - совсем другое дело. К этой статье относятся как к Богу - всуе стараются не упоминать. В отличие от "фальсифицируемых" статей здесь совсем другое отношение к доказательствам - не то чтобы они должны быть железобетонными, нет, но под ними должны быть хоть какие-то основания.

Все то, что я написал выше, давно очевидно элитам. Для них это как бы само собой разумеющееся. Поэтому, принимая решение о судьбе Фургала и оценивая потенциальную реакцию населения, Кремль подумал: "Ну мы же его не из-за каких-то там дурацких злоупотреблений арестовываем, мы ведь ему серьезную статью шьем. Значит, люди должны поверить!"

Прогноз оказался ошибочным. Выяснилось, что для людей нет никакой разницы. Они нюансов не понимают. Они либо системе верят, либо нет. Такое, знаете ли, примитивное черно-белое восприятие. То самое, которое Кремль старательно формировал на протяжении долгих лет.

Было бы странно, если бы оказалось по-другому. Как там в народе говорят? "Репьем осеешься, не жито и взойдет".