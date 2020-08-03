"Режим Лукашенко хорош еще тем, что Александр Григорьевич из-за своей неуемной любви к сельскому хозяйству упустил возможность превратить Беларусь в первую цифровую диктатуру", - пишет философ и публицист в Facebook.

"Если бы он в еще начале нулевых начал приглашать в страну IT-сатанистов,чтобы те построили ему государство тотального слежения, сегодня беларусы имели бы дело с электронным монстром, который угадывал бы их эмоции и мыслизадолго до них самих.

Было бы как в Китае, но страшнее потому что Беларусь в 150 раз меньше. Слава Богу, Лукашенко любит морковь, свёклу, мычание коров на восходе солнца.

В 2020 году его режим опирается на бумажные пропагандисткие газеты,на телевизор, на дубинки полиции. Пару недель назад он жаловался, что в бумажных газетах мало текстов о битве за урожай и трудовом подвигекомбайнеров.

Отношения Лукашенко с цифровыми технологиям надзора выглядят так:вайфай в аэропорту Минска спрашивает у тебя имя, фамилию и номер телефона.тот факт, что Николай Лукашенко сейчас не в Massachusetts Institute of Technology в лаборатории "новых технологий безопасности", а при отце, учится бороться за урожай - это большая удача для беларусов.

Против них диктатура как у Брежнева, а не как у Си Цзиньпина".