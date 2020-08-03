"Одно из главных (если не единственное) требование хабаровских митингов - провести суд по Фургалу в Хабаровске, так как суду в Москве они по понятным причинам не доверяют. В связи с этим у меня мысль, навеянная чтением американских детективов: вдруг заметил, насколько дико для нашего отечественного менталитета звучит стандартная формула американских судов - "Штат против Джона Смита". Или, еще лучше - "Соединенные Штаты против Джона Смита". Это ведь там просто название процесса! И прокурор, выступающий с обвинением, так просто и говорит (и считается) - я, мол, "представляю Соединенные Штаты и от их имени обвиняю..." - пишет социальный психолог в "Живом журнале".

"Самое смешное, что ведь и у нас - по идее - с некоторых пор так. Хотя у нас вроде бы все ж смягчают, и говорят "обвинение против...", а не "Российская Федерация против..." А и то - представим, как бы это звучало: "Российская Федерация против Ивана Петрова", "Россия против Сергея Фургала"!

Проблема в такой формулировке, очевидно, в том, что для русского уха при таком противопоставлении заведомо исключен собственно ПРОЦЕСС; ухо российского обывателя неизбежно слышит в нем РЕЗУЛЬТАТ. "Россия против такого-то" - ну и все, собственно, "дальше можно не продолжать". Какой тут может быть исход? "Россия обвиняет" какого-то ничтожного человечишку! Главное, даже непонятно, к чему тут можно апеллировать: вся РОССИЯ тебя обвиняет! И при этом ты в России и находишься. Ну и ЧТО, спрашивается, тебя может спасти, Сергей Иванов, Иванович или как там тебя?

То есть стандартная западная формула - для русского уха - уничтожает идею СУДА как таковую. Потому что она - для русского уха - сама по себе звучит как приговор. И мы, кстати, видим, что на практике оно именно так и происходит: вон, только что выпустили статистику Верховного суда РФ - о том, что в стране заканчиваются обвинением 99,6% всех судебных процессов. Именно так оно и выходит: обвинение равно приговор.

Тут ведь и еще момент, особенно острый сегодня, когда некоторые истовые радетели "за Расею" бьются в припадке: "Россия против Сергея Фургала". А ведь Фургал - судя по самому факту суда - сопротивляется? Не признает, не разоружается, гаденыш, спорит?! Это что ж, стало быть, получается - он ПРОТИВ РОССИИ? Ах так?! Ты против России, что ли, Фургал-негодяй? В глаза смотреть!

Впрочем, в США ведь формулы есть и еще круче (дело, видимо, в нюансах перевода): порой там обвинение переводят и совсем уж убийственно для российского сознания - "Народ (!) штата (Соединенных штатов) против..." И фильм такой был - "Народ против Ларри Флинта".

Тут уж совсем, по известному зэковскому выражению - "хоть вешайся". Народ России против... Весь народ против гниды какой-то преступной! А если ты подсудимый - так ты что ж, получается, враг народа? По смыслу так и выходит - враг народа! Потому и народ против тебя! Логично? Более чем!

Вроде бы, вывод напрашивается - нам, с нашим тяжелым прошлым в виде сталинских троек и брежневского маразма, эти "западные формулы" не подходят никак. Но, с другой стороны - там-то они работают. И веками! Может быть, сами по себе эти формулы как раз исподволь приучают к тому, что понятия типа "Россия", "страна", "народ" не являются какими-то безусловными скрепами, что это всего лишь сущности, которые МОГУТ БЫТЬ НЕПРАВЫ? И, таким образом, само наличие столь вызывающих формул стимулирует рост того самого гражданского сознания, которого нам так не хватает?

Однако для того, чтобы это работало, надо, чтобы суды оправдывали. Это опять тот самый вечный российский круг. Мы приходим к тому, с чего начали".