"Самый безумный вопрос в повестке: кого поддерживает российское руководство на белорусских выборах. Единственная идеология, которая действительно есть у российского руководства, а не выдумана спичрайтером для случая: кто снежинку хрупкую в ладони спрятал - тот желания и загадывает", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"В отставку можно уйти только на тот свет. Правитель на пенсии - это какой-то неправильный, слабый правитель, он "не удержал". Никто из них не верит в институты, в правила, которые действительно надо соблюдать, в процедуры, которые имеют значение. Личные отношения, два мужика сели и вопросики порешали. Это ж прямо декларируется, вот их: подождите, разбираются - оно ж про это. Формальная сторона дела никогда не имеет значения. Что эта модель заведомо не имеет будущего и равна жизни одного человека - так то ж не надо рыскать глазами, думать о будущем вообще не полезно.

Эта гипотеза всегда подтверждалась и никогда не была опровергнута никакими наблюдениями. Замена начальства - зло. Каддафи, Хусейн, Янукович, Милошевич - плохие прецеденты. Если бы не прямые дотации - белорусский социализм закончился бы еще в ранние нулевые. И неважно, что для белорусской пропаганды, Россия - эрзац США, главный внешний враг, угроза драгоценному суверенитету (это не вчера началось, если вы смотрели БелТВ - всегда так было), неважно, насколько дорого поддерживать макроэкономическое безумие Лукашенко, неважно, что он берет в заложники российских граждан в споре за коммерческие активы.

Этот режим "обратного колониализма" никого не волнует, пока в центре Европы может третий десяток лет, несмотря на всю степень некомпетентности и неадекватности, сохраняться режим персональной власти".