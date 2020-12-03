"На улицах наших городков и деревень давние соседи отказываются здороваться друг с другом, если их убеждения не совпадают". Думаете это сказано об Америке эпохи Трампа? Нет, это я достал с полки книгу скончавшегося вчера Валери Жискар д'Эстена "Французы". Лет 15 в нее не заглядывал, а сейчас решил просмотреть давние пометки. Автор подробно объясняет, почему во Франции сложился столь жесткий перенос идеологических споров на личные отношения. Забавно читать тех авторов, которые уверяют, будто подобное явление возникло лишь в сегодняшних США и является признаком кризиса демократии", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Вот другое наблюдение мудрого французского политика. Он подметил, как многие его коллеги тешат своих избирателей рассказом о том, что другие нации хотят подражать Франции, поскольку завидуют ей. Но на самом деле ничего подобного давно уже нет. Подражают французам в их умении жить, но не Франции, как успешному государству.

Сегодня в России пропагандисты подобным образом промывают мозги обывателям, полагающим, будто Путин - это мировой лидер, силе и успехам которого завидуют повсюду. Был бы у нас политик типа Жискар д'Эстена, давно бы уже рассказал народу, что король-то голый.

А вот наблюдение не за властями, а за народом:

"Равенство ощущается как неприятие успехов других. <...> Показательно, что французы терпимо относятся лишь к таким источникам обогащения, в основе которых лежит случай, - удачная ставка на бегах, выигрыш в лото".

У нас в России "культурологи" любят поговаривать, будто подобное отношение к равенству - чисто российская черта, связанная с "шариковщиной" советских времен.

И, наконец, про знаменитых французских интеллектуалов, которым наши интеллектуалы любят порой подражать:

"Мы отдали предпочтение умению рассуждать в ущерб методичному познанию предмета рассуждения. <...> Мы все время пытаемся подогнать факты под наши рассуждения, а не собрать возможно больше информации к рассуждению".

Как часто встречаешь подобный подход в российских "научных" дискуссиях! И неудивительно. Красивой демагогией проще покорить слушателя, чем анализом фактов. По спорам в фейсбуке это отчетливо видно".