"Первая волна коронавируса не застала россиян врасплох. Вся Европа и даже Америка еще разводили руками в страхе, удивлялись - "Боже, что ж это за напасть такая?!", а российская власть была готова и встретила Covid-19 во всеоружии. Потому что "Путин в кризисные моменты действует точно и стремительно", - сказал прямо и со всей смелостью в своей программе "Вести недели" главный пропагандист РФ тов. Киселев", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Российским ученым сразу же была дана команда открыть формулы вакцин, фармакологам обратить формулы в жидкости, а медицинской промышленности приготовиться к розливу жидкостей в ампулы. И дело пошло! Весь период первой волны пандемии мы двигались по части вакциноизобретения под лозунгом: "Нас не догонишь!"

Первая зарегистрированная вакцина в мире - наша! Вторая первая зарегистрированная вакцина в мире - тоже наша! Россиян гордость обуяла - знай наших! Месяц гордимся, квартал гордимся...

И, вдруг, эта - которая нам который уж век гадит - вчера утром заявляет, что они у себя в Англии со следующей недели начинают массовую вакцинацию. И ладно бы украли наш "Спутник V", не так обидно было бы. Нет, собрались американской Pfizer колоться!

Но власть российская не лыком подпоясана.

Владимир Путин снова "действует точно и стремительно". В тот же день после полудня он приказывает начать всеобщую вакцинацию тоже со следующей недели.

Мало того, на опережение английского премьера Бориса Джонсона бросился наш Михаил Мишустин! Сегодня в 9-00 утра он подписал распоряжение, чтобы к 8 декабря были утверждены временные правила доставки вакцины по территории государства российского. Таким образом лозунг "Нас не догонишь!" снимаем, как утративший актуальность, и взвиваем лозунг: "Нас хрен обгонишь!"