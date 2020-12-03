"В далеких 80-х, еще почти в детстве, читал очень тогда популярную книжку Овчинникова "Корни дуба" - где автор с большой любовью и знанием дела описывал Англию и англичан. Для советских это была тогда полная экзотика, читали запоем", - пишет социальный психолог в "Живом журнале".

"Из массы новых фактов мне там запомнился какой-то английский лорд, любитель гонять на мотоцикле, который долго судился с государством (!), требуя отменить закон (!), обязывающий всех мотоциклистов надевать шлем. Лорд запальчиво утверждал, что его безопасность - это сугубо его личное дело, и что ни одна сволочь, а тем более полисмен, не могут за него решать, что ему носить, а что не носить на его собственной, личной голове.

Суд он проиграл, но тот лорд был, безусловно, натуральным, природным либералом... Сейчас таких уже не делают.

В жизни как-то отчетливо стало не хватать либерализма. Мне возразят - да наоборот, куда там! От либералов продыху нет, вон, сидят везде, и во власти и в оппозиции, требуют карантинов, локдаунов, требуют штрафовать за неношение масок, орут "распустились людишки!", "из-за них не можем победить вирус" и т.п.

Но это, по мне, как раз и говорит о том, что все эти люди - никакие не либералы. Либерал - просто по определению! - не может требовать наказаний и государственного принуждения в отношении того же "масочного режима" или, тем паче, "пропускного режима на выход из дома". Это нонсенс, "горючая вода". Основной принцип либерализма, основанного на понятии свободы - "моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого".

Тут есть тонкость, которую многие не понимают. Сам по себе либерализм не требует ни какого-то особо бесшабашного поведения, ни суперосторожного; не требует ни "веры в вирус", ни его отрицания. Либерал может сам ходить без маски даже в чумной барак, а может засесть в глухой тайге в полной изоляции "пока у вас там все не закончится" - это полностью его личное дело. Идейный либерал может сам жутко бояться ездить в машине и пристегиваться даже не одним, а двумя ремнями - но он не будет требовать этого от другого. Порекомендовать - да; порекомендовал, а тебя послали нахрен? Что ж, личная свобода - дело святое.

Вот этого очень сильно не хватает. Наоборот: если посмотреть вокруг - так называемая "либеральная оппозиция" в отношении тех же масок и локдаунов настроена в сто раз более свирепо, чем нынешний нелиберальный прогнивший режим. Приди они к власти завтра - тут же объявят полный локдаун и закрытие ВСЕГО.

А разгадка одна: это не либералы. В современном обществе "либералами" почему-то называют людей, которые придерживаются позиции "мы лучше вас самих знаем, что для вас лучше". Позиция, конечно, очень удобная в моральном плане - ты остаешься неуязвим, даже отправляя другого на виселицу: "я полагаю, что так вам будет лучше". Но она полностью отрицает эмпатию - и, конечно, вызывает безотчетную ненависть "снизу". Которую "либералы", понятно, тоже не чувствуют - они же отказались от химеры, называемой эмпатией.

Но тут важно лишь понимать одно - это НЕ либералы. Просто еще одно слово, смысл которого не просто утрачен, но фактически заменен на противоположный. "Либералы" против свободы, "демократы" глумятся над выборной процедурой, "коммунисты" борются за малый бизнес, "республиканцам" плевать на республику.

Все это - пена дней, а наша задача - глядя на кривляния политиканов, изо всех сил стараться не забывать подлинного смысла слов".