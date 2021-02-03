"Минэкономразвития России ударило в голову решение, как совершить рывок в экономике Крыма. Что мешает развитию? Мешают западные санкции к кампаниям, которые в Крым вкладываются. И министерство разработало законопроект о конфиденциальности инвесторов", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook .

"Кто-то копошится в Крыму, чего-то делает, народное хозяйство полуострова растет как на дрожжах, Запад с ума сходит от ненависти, а санкции наложить не на кого - все засекречены!

Хорошее решение. Но не новое. Мы в Советском Союзе так делали. Причем, в масштабе всего государства: от Калининграда и до Курил. Снаружи узнать - не подберешься, граница на замке, а внутри кругом плакаты: "Не болтай!" Здорово получалось! Империалисты гадают: "а чего это они там делают?" А раз догадаться не могут, то боятся, как бы у нас чего не случилось и по ним не шарахнуло. Сверхдержавой нас считали!

И внутри народ доволен. Сводки каждый месяц хорошие. Надои растут, выплавка стали увеличивается и негров не линчуем. Страсть как завидовали нам другие страны.

Потом, правда, Советский Союз развалился. Но опыт-то не пропьешь. Вот он и пригодился. Сейчас на Крыме обкатаем, подрихтуем в привязке к новому веку и можно на всю Россию его накладывать".