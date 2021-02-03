Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

"Перед тем как Алексей улетел в Москву, мы много и глубоко обсуждали и прорабатывали возможные сценарии. Разумеется, сценарий ареста в аэропорту и последующей замены условного срока на реальный нами обсуждался (хотя мы не могли представить себе, что Путин реализует этот сценарий самым тупым и позорным образом из всех возможных). Не скажу, что у меня прямо есть конверт, который я должен сейчас вот распечатать и пойти по шагам, написанным рукой Алексея - это не так - но, безусловно, и штаб Навального и ФБК понимают, что мы сейчас должны делать", - пишет соратник оппозиционера на своей странице в Facebook .

"Мы понимаем, что все только начинается. Мы понимаем, в чем заключается наша задача. Мы находимся сейчас в моменте огромного морального превосходства. Вся страна видела, как Путин боится. Вся страна увидела, насколько он жалкий и слабый; что он готов сделать с судом, справедливостью и здравым смыслом, чтобы защитить свой горшочек с награбленным золотом.

Наше движение никуда не денется; штабы Навального и ФБК продолжают свою работу; работать на стороне правды, справедливости и здравого смысла легко и радостно. Мы остаемся в рамках мирного ненасильственного протеста, потому что мы не собираемся растратить наше моральное превосходство. Мы собираемся много говорить о том, что произошло в России и с Россией в эти две недели, потому что эта простая правда открывает людям глаза - как в нашей стране, так и за ее пределами. Мы будем наращивать давление на Путина - как изнутри страны, так и снаружи - чтобы добиться освобождения Алексея Навального и всех политических заключенных. Будут выходить новые расследования. Будут проводиться новые мирные митинги и шествия. Будут достигаться новые победы на выборах. Мы отберем у путинских кошельков и друзей-олигархов их активы по всему миру (и заморозим, пока не вернем украденное в Прекрасную Россию Будущего). Мы сделаем так, что ни один мировой лидер не будет говорить с Путиным ни о чем, кроме освобождения Алексея Навального.

Каждый день Путина у власти был днем, когда Россия отставала от всего мира; теперь это будет еще и день, когда Алексей Навальный в тюрьме, за то, что выжил. Значит, мы сделаем все возможное для того, чтобы этих дней было как можно меньше.

Путин - моральный банкрот. У сторонников и бенефициаров режима больше не может быть никаких моральных оправданий и самооправданий, больше нельзя быть "немножко за Путина" или "вне политики".

Россия будет свободной".