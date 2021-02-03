"23 января в ОВД Южное Тушино, куда меня после почти двухчасового ожидания все же пропустили, задержанные на предложение сдать отпечатки пальцев написали письменный отказ, и никто не возражал: ваше право сдавать или не сдавать", - пишет в Facebook адвокат участников акций протеста в Москве.

Неделю спустя, 31 января меня так и не допустили к задержанным в ОВД Братеево, и на следующий день в суде они рассказывали, как их насильно дактилоскопировали, кому-то при этом угрожали сломать пальцы, и шутили "сейчас мы немного ваши конституционные права нарушим". Почти у всех сразу отобрали телефоны, не дав позвонить родным.

Недопуск адвокатов в ОВД - а сейчас это явление приобрело массовый характер - грозит куда более серьезными последствиями, чем отсутствие юридического советника при составлении протокола об административном правонарушении. (в конце концов, многое можно компенсировать в суде).

Но если проблему с этими "планами Крепость" и прочими дешевыми отмазками, закрывающими адвокатам доступ в ОВД не решить, то очень скоро мы окажемся в отечественном "Окрестино". Вседозволенность наделенных неограниченной властью людей на закрытом от посторонних глаз "режимном объекте" - крайне опасная история".