Виктор Шендерович

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt
 
 
 

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt

"Первые политические оппоненты того полковника были выпускниками Сорбонны - и требовали, соответственно, вещей либеральных: свободы слова, прав человека, сменяемости власти... Они хотели отставки Каддафи. Он выгнал их из страны или уничтожил", - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook.

"Потом были другие - с образованием попроще и желаниями пожестче. Они мечтали о суде над узурпатором. Он уничтожил и этих. Он всех победил и правил потом в своей великой Джамахирии безо всякой оппозиции вообще - какие могут быть оппозиции на четвертом десятке абсолютной власти? Только восторг благодарного населения. А когда на пятом десятке этой власти все рухнуло, как положено, в одночасье, в Ливии уже не было не то что Сорбонны, но и вообще ничего - сплошной Аллах Акбар. Поэтому великому основателю Джамахирии просто выпустили кишки, постаравшись растянуть это удовольствие. Заодно пустили в расход сына и осквернили семейное кладбище.

Но что я все про Ливию... В начале нулевых мы тут, в России, хотели свободной прессы, честных выборов, правосудия. В начале десятых хотели, чтобы узурпатор просто ушел наконец на все четыре стороны. Дарили полицейским белые шарики... В ответ нас продолжали избивать и сажать, выдавливали из страны, убивали помаленьку.

На третьем десятилетии путинской власти, в начале двадцатых, на улицы вышли новые люди, наполненные уже гораздо более сильными эмоциями. Их по-прежнему избивают и сажают в тюрьмы, но уже очень жестко, тысячами и без особой симуляции правосудия...

Это я к тому, что, в некотором смысле, все идет по плану. Я бы даже сказал - по графику: графику превращения России в дикую окончательную пустыню. Молодец, Путин. И ты молодец, путинская элита. Решили проверить на себе гравитацию, не поверили на слово учебнику истории.

Так держать".