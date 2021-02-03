"Первые политические оппоненты того полковника были выпускниками Сорбонны - и требовали, соответственно, вещей либеральных: свободы слова, прав человека, сменяемости власти... Они хотели отставки Каддафи. Он выгнал их из страны или уничтожил", - пишет сатирик и публицист на своей странице в Facebook .

"Потом были другие - с образованием попроще и желаниями пожестче. Они мечтали о суде над узурпатором. Он уничтожил и этих. Он всех победил и правил потом в своей великой Джамахирии безо всякой оппозиции вообще - какие могут быть оппозиции на четвертом десятке абсолютной власти? Только восторг благодарного населения. А когда на пятом десятке этой власти все рухнуло, как положено, в одночасье, в Ливии уже не было не то что Сорбонны, но и вообще ничего - сплошной Аллах Акбар. Поэтому великому основателю Джамахирии просто выпустили кишки, постаравшись растянуть это удовольствие. Заодно пустили в расход сына и осквернили семейное кладбище.

Но что я все про Ливию... В начале нулевых мы тут, в России, хотели свободной прессы, честных выборов, правосудия. В начале десятых хотели, чтобы узурпатор просто ушел наконец на все четыре стороны. Дарили полицейским белые шарики... В ответ нас продолжали избивать и сажать, выдавливали из страны, убивали помаленьку.

На третьем десятилетии путинской власти, в начале двадцатых, на улицы вышли новые люди, наполненные уже гораздо более сильными эмоциями. Их по-прежнему избивают и сажают в тюрьмы, но уже очень жестко, тысячами и без особой симуляции правосудия...

Это я к тому, что, в некотором смысле, все идет по плану. Я бы даже сказал - по графику: графику превращения России в дикую окончательную пустыню. Молодец, Путин. И ты молодец, путинская элита. Решили проверить на себе гравитацию, не поверили на слово учебнику истории.

Так держать".