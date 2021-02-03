"Нет никакой тактики. Массовые аресты в воскресенье, избиение мирных граждан на улицах Москвы сейчас - нет такой тактики. Это не осмысленная стратегия - это полная утрата контроля над ситуацией", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook .

"Кирилл Мартынов, внимательный наблюдатель и тонкий аналитик, написал , что это путь к "пиночетовской России". К какой "пиночетовской"? Пиночет пришел к власти, пытаясь остановить гражданскую войну - пусть и крайне жестокими методами. Сейчас гражданская война - по многим параметрам хуже 1990-х - развязана целиком "сверху", без всяких факторов "снизу" или "извне".

Как только Пиночет подавил сопротивление, в Чили начались мощные экономические реформы - в основном либерализационные. Не будем спорить - стоят ли убитые граждане реформ (не стоят), но что, хоть в чьих-то планах есть какие-то реформы?!

Пока что четко вырисовывается траектория - усиление репрессий, ухудшение экономической ситуации, увеличение недовольства, усиление репрессий, ухудшение экономической ситуации... И это не какой-то гипотетический, абстрактный сценарий. Это путь, который прошла Венесуэла - от среднебогатой страны с огромными запасами нефти до нищей страны и правительства, контролирующего только армию и доходы от нефти.

Это путь, по которому наша страна идет уже десять лет. Уже десять лет падают доходы граждан - после тех самых "успешно подавленных" протестов 2011-12, с каждым годом все сильнее недовольство и сильнее репрессии. Этот путь пугает тех, кто помнит экономическую катастрофу конца 80-х. Убийство мирных демонстрантов в Тбилиси и Вильнюсе - ключевые триггеры развала, на фоне стагнации, голоса идиотов о том, что надо быть еще жестче и очередной виток спирали.

Прав Владимир Гельман - это полный развал гражданской власти и силовой блок, живущий по принципу квашни из теста. У него нет целей и стратегии, он просто расширяет свое влияние. И высшее руководство все больше на него опирается, потому что ничего остального нет, все прогнило и разрушилось.

То, что сотни "политиков", от премьер-министра и министров до депутатов и чиновников не замечают происходящего в стране - это верный признак. Мы, старшее поколение, видели это тридцать лет назад. Но это именно "процесс", а не чья-то тактика или стратегия. Придумать "рационализацию" можно под любое действие, но здесь, рационально, никакой стратегии нет".