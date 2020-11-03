Википедия Картина "Изгнание поляков из Кремля" Эрнеста Лисснера

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"Завтра День народного единства отмечать будем. А у нас традиция, что ежели праздник завтра, то отмечать мы его начинаем сегодня с обеда и наутро не можем вспомнить, а по какому, собственно, поводу гулянка то разгорелась?Поэтому, пока не нАлили, давайте вспомним", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Событие произошло в Нижнем Новгороде в 1612 году. Сидели два горожанина - один мясником был, а другой отставным военным - и разговаривали про политику. А разговоры про политику на Руси завсегда сводились к одному: "что ж они там в Кремле вытворяют?!"

Тема интересовала многих и вокруг стола скоро столпилась целая толпа. Тут кто-то громко и произнес: "Доколе?!" Мужики с ноги на ногу попереминались и согласились: "А действительно, б..., доколе?"

Ну и раз такое дело, то собрали ополчение и двинули в Москву, из Кремля самозванцев выгонять. И выгнали!

Это событие и легло в основу праздника Дня Народного единства. В те времена на Руси мужики очень крутые были".