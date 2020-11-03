"У меня большие сомнения в том, что России будет проще договориться с Байденом. У нас есть в бэкграунде примеры успешных отношений с демократическими администрациями. Например, с администрацией Клинтона. Но фон сильно отличается. Вероятность ужесточения санкций гораздо выше, чем вероятность их смягчения", - пишет бывший министр экономики на своей странице в Facebook.

"Во-первых, демократы традиционно больше озабочены геополитикой и мировыми проблемами, чем республиканцы, а тем более такой изоляционист, как Трамп. Во-вторых, демократы опять же традиционно уделяют повышенное внимание вопросам гражданских свобод, прав человека и так далее. В том числе и в других странах. Это дает лишний повод для ужесточения санкций, так как основания Россия, безусловно, дает.

Самое интересное, в какую сторону будут ужесточаться санкции. Ясности тут никакой. Ранее в конгресс неоднократно вносились разные варианты санкций, но они блокировались сенатом и президентской администрацией. Не исключено, что Байден придаст реализации этих планов новый импульс.

Наиболее болезненными будут секторальные санкции, в первую очередь касающиеся современных технологий нефтедобычи и геологоразведки. Уже известно, что "Роснефть" вынуждена была приостановить один из своих проектов из-за вызванного санкциями срыва поставок оборудования. Да, зависимость нефтедобычи от американского оборудовании скорее исключение, чем правило. Но дело ведь не только в американском оборудовании. Нет никакой гарантии, что какая-то часть европейских компаний не поддержит эти санкции.

Второе болезненное направление санкций, которое также неоднократно анонсировалось, - это полное закрытие финансового рынка для российского госдолга и корпоративных заимствований госкомпаний. Тут вопрос в одном: введут ли ограничения на новые выпуски облигаций и займов или распространят на весь госдолг, включая уже действующие ОФЗ? Ни для кого не секрет, что 30% российских ОФЗ - это иностранные инвесторы, включая американских. То есть санкции могут обвалить рынок ОФЗ.

Здесь есть еще один минус. Поскольку сейчас наше правительство взяло курс на рост заимствований для покрытия дефицита бюджета, то при полном закрытии западного рынка капитала придется ориентироваться только на отечественные финансовые ресурсы. А это, помимо прочего, будет сильным ударом по частному инвестиционному процессу. Сложно конкурировать с таким заемщиком, как государство в лице Минфина.

Третье направление - отключение России от системы SWIFT. Надо отдать должное Центральному банку. За последние годы он немало сделал для построения отечественной системы платежей. Но, будем честны, она работает только внутри страны и, возможно, с теснейшими нашими союзниками. Понятно, что подавляющая часть долларовых расчетов идет через американские банки. Поэтому любые ограничения могут на долгое время парализовать российскую внешнеэкономическую деятельность".