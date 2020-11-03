"Я думаю, что сегодня выиграет Байден. Об этом говорит вся совокупность информации из авторитетных источников, которая мне доступна. И для меня это однозначно хорошо. Не потому, что мне как-то симпатичен Байден (я про него немногое знаю и специально узнавать не стремился), а потому что отвратителен Трамп. Отвратителен не столько политически, сколько этически и эстетически", - пишет редактор и преподаватель на своей странице в Facebook.

"Серьезных политических предпочтений в Америке у меня нет. Да, и зачем мне их иметь, я же не гражданин США и не планирую им становиться. При этом, если бы все-таки жил там, то был бы центристом. Экономически мне скорее ближе программа умеренных республиканцев, а социально и политически умеренных демократов. Самое же важное для меня - это устойчивость демократической системы выборов и других демократических институтов. Именно на это с начала своего президентства, на мой взгляд, в явном виде посягает Трамп.

Кроме того, Трамп в роли президента США оскорбляет мое существо, и это уже моя личная деформация, потому что он вообще не отвечает за свои слова и постоянно врет. Точнее не так. Когда политики врут, они обычно стараются быть в этом последовательными и стараются сделать так, чтобы их вранье было неочевидным и трудно проверяемым. Но это не про Трампа. Он типичный булшитер (bullshiter), то есть по-русски "бредоносец" или "бредогенератор". В его случае высказывания всегда ситуативны и отвечают главной задаче - понравиться аудитории и добиться каких-то сиюминутных целей. Поэтому они зачастую не имеют ничего общего ни с действительностью, ни с тем, что Трамп на самом деле думает. Про это благодаря такой манере устной и письменной речи вообще довольно сложно судить. Фактчекеры устали ловить его на ошибках, вранье и взаимно противоречивых утверждениях, которые он выдает по пачке в неделю. Счет в первый же год его президентства пошел на тысячи.

И главная радость и удача Трампа, а мой ужас, что это само по себе почти не влияет решающим образом на его популярность и поддержку населением. Если люди слышат то, что они хотят слышать, они (вообще-то, мы, это всех касается в разной мере) воспринимают это не критично и редко решают пойти и самостоятельно верифицировать высказывание. Именно поэтому я мечтаю, чтобы этот человек перестал возглавлять самую влиятельную страну в мире, а значит перестал быть трендсеттером и ролевой моделью для политиков и простых людей во всем мире.

При этом я знаю, что большинство моих френдов, живущих в США и Израиле, люди, многих из которых я уважаю и люблю, будут голосовать или проголосовали бы, если б могли, за Трампа. И я понимаю их мотивы.

Если отвлечься от слов, ничего по-настоящему ужасного Трамп во внутренней политике не сделал (не смог? не успел? не захотел?). Уровень жизни продолжал расти, как и все это десятилетие. Размер стены с Мексикой по факту почти не изменился (если что, строить ее начали в 1994 году), Obamacare продолжает в основном работать. Налоги, кажется, остались примерно на том уровне, на каком были (меня поправили в комментах, для корпораций их существенно снизили). И так далее. И если бы не Covid-19, вероятно, предвыборный расклад был бы совсем другим. При этом, как на него отреагировать адекватно, будем справедливы, не знал никто в мире. Да и сейчас это не очень понятно.

Что же до внешней политики, то это чуть ли не образцовый республиканский президент. Занимался торговыми войнами вместо реальных, не вводил никуда войска, не особо вкладывался в защиту "эфемерных" демократических ценностей и свобод на других континентах. А для Израиля это просто лучший президент США в истории, потому что осмелился признать Иерусалим столицей государства. Поэтому от большинства израильтян и сочувствующих им евреев в США трудно ожидать чего-то, кроме его поддержки.

Правда, мне по-прежнему трудновато понять, как можно одновременно ненавидеть Путина с российской коррумпированной системой власти и при этом любить Трампа. Мне они во многом личностно представляются братьями-близнецами. Просто каждый действует как может в предлагаемых обстоятельствах. И Путин, кстати, совсем не булшитер. Тут разница даже в пользу Путина.

Что же до Sleepy Joe (спящего Джо) Байдена, то, даже если это так, то мне это представляется достоинством, а не недостатком. Вообще, чем менее харизматичным и активным будет президент США, тем, на мой взгляд, для Америки и всего мира будет лучше. Потому что он не должен мешать работать сложной системе демократических институтов, сдержек и противовесов, которая много лет создавалась и сейчас, благодаря Трампу, находится под реальной угрозой. Боюсь, что если серьезно рванет в Америке, мало не покажется никому в мире. А худший сценарий - это непризнание проигравшей стороной результатов выборов, массовые выступления и окончательно оформившийся раскол в стране.

В общем, я желаю Байдену победы, а республиканцам за следующие 4 года найти нормального вменяемого, отвечающего за свои слова кандидата, которого можно было бы уважать как личность. Хотя боюсь, что в реальности это все еще будет Трамп".