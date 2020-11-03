"Перечитываю "Декамерон". Как известно, написан он был по "итогам" самой страшной эпидемии Средневековья. Обратил внимание на то, что при первом прочтении совсем не бросалось в глаза: во Флоренции середины XIV века были свои ковидодиссиденты и масочники", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом; собравшись кружками, они жили отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных, и им самим было удобнее; употребляя с большой умеренностью изысканнейшую пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, не дозволяя кому бы то ни было говорить с собой и не желая знать вестей извне - о смерти и больных, - они проводили время среди музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить.

Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякое желание, смеяться и издеваться над всем, что приключится, - вот вернейшее лекарство против недуга. И как говорили, так, по мере сил, приводили и в исполнение, днем и ночью странствуя из одной таверны в другую, выпивая без удержу и меры, чаще всего устраивая это в чужих домах".

В общем, одни укрываются и укрепляют здоровье, а другие берут от жизни все и над всем издеваются. Похоже, нынешнее разделение общества, связанное с реакцией на ковид, отражает не столько нынешнюю ситуацию, сколько столетиями существующие особенности психики разных людей.

Вопрос о том, является ли маска на лице свидетельством гуманизма человека, ее носящего, или намордником, напяленным на себя глупцами, - это лишь внешняя сторона спора. А суть сводится к тому, что люди выбирают именно тот образ жизни, к которому склонны.

Если в нормальной ситуации мы сближаемся и ведем себя в основном так, как принято в обществе, то в ненормальной (когда социальные нормы подвергаются сомнению) мы расходимся по "своим углам", и наше поведение в большей степени отражает нашу природу".