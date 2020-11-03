"Победа Байдена, причем понятно это станет уже завтра днем, без долгих пересчетов. Возможны и почти обязательны попытки республиканцев оспорить в ключевых местах результаты голосования, но в целом байденовское преимущество будет очевидно и неоспоримо. Палата представителей за демократами с усилением их позиции до 240-250 мест. Сенат за демократами с 52-53 местами. В целом тотальный разгром республиканцев, которые, загипнотизированные Трампом, объединили полностью с ним свои репутацию и будущее, вместе поднимались, вместе и тонуть", - делится аналитик и публицист в Facebook своим прогнозом исхода выборов в США.

"Беспорядки и протесты возможны, но быстро стихнут, голосование и однозначная победа демократов станут финалом долгого периода накачки и невротизации общества, одни насладятся лаврами, другие, обиженные, кряхтя отползут зализывать раны и таить обиды.

Сами республиканцы будут поставлены перед выбором - жестко, зачастую на грани фола отстаивать трампистскую позицию, которая очевидно будет проигрывать реальности, в судах и на улице, пользуясь текущим контролем над государственной администрацией или ради сохранения надежды на будущий реванш и сохранения партии признать достаточно очевидное поражение.

Дальше. Неизбежный, демонстративный и эмоционально-мстительный демонтаж демократами трамповского наследия или, с их точки зрения, ремонт государственной машины. Неизбежные, своей жесткой позицией по отказу признать поражение Трамп как раз пытается торговаться по этому поводу, продолжения юридических расследований правления Трампа и подробностей его допрезидентской биографии, в том числе и налоговых махинаций, с тем, чтобы показательно растоптать отступника, а заодно и поставивших на него все республиканцев.

В процессе расследования нарастающее остолбенение от вскрывающихся, в ходе судебных и журналистских расследований, все новых и новых деталей, умеренной части республиканцев с закономерными к ним вопросами - как он мог служить у вас в очистке? Если кто-то думал, что судебные шоу позади, они сильно ошибаются.

Вследствие этого неизбежный кризис в республиканской партии сродни тому, который они пережили после импичмента Никсону, только теперь усугубленный достаточно неизбежными действиями демократов по предоставлению прав штатов федеральному округу Колумбия и Пуэрто-Рико, что наносит дополнительный удар за счет появления четырех априори демократических сенаторов и полудюжины демократических же конгрессменов.

В итоге расклад в Конгрессе на несколько каденций практически блокирует возможность республиканского большинства, даже без учета деморализации республиканских же элит и приведет к перетоку центристски-ориентированных республиканских сейчас политиков к демократам из-за нежелания вечно находиться в оппозиции. В свою очередь это в будущем может привести к расколу уже демократической партии на умеренное и левое крылья, но это тема другого разговора.

Катастрофы не будет, американские элиты залатают пробоины, однако обозленные трамповской политикой демократы, пользуясь абсолютным контролем и над Конгрессом, и над Белым домом постараются перекроить под себя политический ландшафт, от создания новых штатов, до перенарезки избирательных округов, назначения новых судей Верховного суда и расширения количества избирателей, аргументируя свои действия тем, что начал ломать правила игры именно Трамп.

Экономического шторма, как бы его ни обещали, также не случится, хотелось бы напомнить, что Байден вместе с Обамой как раз и давал толчок десятилетнему периоду экономического роста и благополучия, плоды которого успел пожать и Трамп. Для рынков главное стабильность и четкие правила игры, их они и получат.

Во внешней политике очевидно возвращение Штатов в международные организации и привычные союзы, что хоть немного, но успокоит нынешнее хаотическое состояние. Будет продолжена обамовская политика строительства Атлантического и Тихоокеанского экономических партнерств, уничтоженная Трампом. Противостояние с Китаем продолжится, но в более умеренных и конвенционально-выверенных рамках.

В социальном плане проведение более левой политики видится достаточно неизбежным при любых раскладах, как бы не хотелось отрицать это сторонникам классической американской модели. Однако же, поскольку куда более левая и социально-ориентированная Канада прекрасно существует и развивается, ничего здесь не грозит и Штатам.

Резюмируя, демократы победят, и никто не был для них лучшим агитатором, нежели сам Трамп, республиканцы проиграют - ты сам этого хотел, Жорж Данден.

Экономического краха не случится, как и гражданской войны в Штатах, мир станет чуточку более упорядоченным, ну а у России появится, наконец, шанс договориться хоть о чем-то с Белым домом, если она, конечно, пожелает выйти из порочного круга реваншизма, имперских грез и подростковых обид".