"Как со всеми такого рода кейсами, по следам нападений истово верующих, многие затянули песню о "двойных стандартах" в свободе слова: мол, попробовали бы они так с евреями или геями. В "западном мире", типа, только над верующими потешаться и можно. У людей очень неумных вообще бывают проблемы с понятием "свободы" и "права". Давайте объясню", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Брак, во всех приличных правовых системах - добровольный союз. Нельзя принудить к вступлению в брак, не может быть никакой санкции за его расторжение. Тем не менее, существуют представления о добре и зле, о хорошем и плохом. Если ваш(а) супруг(а) тяжело заболела, и в этот самый момент вы с ней (ним) развелись - это совершенно законно, но с точки зрения некоторых людей - нехорошо. От вас могут отвернуться друзья, косо смотреть коллеги, даже начальник может задуматься: мол, настолько ли мне нужен такой пассажир.

Бросить близкого человека в трудную минуту - это не очень хорошо, это может иметь последствия для вашей репутации, но никакой санкции не последует.

Вообще говоря, мир так устроен, что быть г...м, в абсолютном большинстве случаев - легально. Переспать с девушкой друга, одолжить денег до получки и не вернуть, распускать грязные сплетни про коллег - ничто из этого не преступление, вы каждый раз в своем праве, у этого не будет формальных последствий, но вообще-то последствия будут - к вам будут хуже относиться люди, вам не дадут денег в долг, не порекомендуют на повышение, не пойдут с вами обедать, перестанут разговаривать.

Быть антисемитом, расистом, сексистом, гомофобом, публично свои взгляды декларировать - легально. Везде. В Европе, Штатах, Австралии и Новой Зеландии. Государство вас за это не накажет. Легально, но не принято. Это будет влиять на вашу репутацию и жизнь. Вас уволят с работы, уйдет жена, отберут рекламный контракт, удалят из друзей, а Фейсбук забанит. Это не имеет ничего общего ни с цензурой, ни с ущемлением свободы слова: вы в своем праве нести что угодно, но начальник, коллеги, друзья, жена в своем праве это не слушать, рекламный бренд в своем праве с вами не ассоциироваться, а Фейсбук - не предоставлять площадку для высказывания.

"Ауди" может отобрать рекламный контракт у Собчак за идиотскую шутку, а убивать, бить, сажать в тюрьму, преследовать за слова - нельзя. Я понимаю что для кого-то это очень тонкая грань, область "двойных стандартов", но постарайтесь понять: можно не платить, не слушать, не публиковать, не жить с теми, чьи слова вам омерзительны, а убивать, бить и преследовать - нельзя".