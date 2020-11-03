"Петербургский губернатор Беглов, заявив, что перейдена "критическая отметка" по числу заболевших, пригрозил ввести "жесткие ограничения", если горожане не будут соблюдать правила эпидемиологической безопасности. Ситуация действительно серьезная: число заболевших растет, число свободных коек сокращается, в болтовню о чудо-вакцине, которой завидует Запад, не верят даже те, кому это положено по должности. Но грозить новыми ограничениями - значит, публично признаваться в некомпетентности и неспособности обеспечить выполнение уже введенных. Порой - разумных, а порой - абсурдных", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"Еще летом писал: заставляете везде носить маски? Извольте обеспечить граждан этими масками бесплатно, чтобы они не должны были покупать их по безумным ценам. Сейчас цены упали, но кто и сколько миллиардов (если не десятков миллиардов) "наварил" на масках, перчатках, костюмах и респираторах, еще предстоит узнать - интереснейшее будет расследование.Сейчас обязали носить маски в общественном транспорте? Могу согласиться.Но почему контроль в метро ограничивается проверкой перед турникетом?Часто езжу в метро и прекрасно вижу, что уже на эскалаторе (не говоря о поездах) до половины пассажиров без всяких масок. И никакого контроля. И никаких предупреждений (хотя бы), не говоря о попытках штрафовать нарушителей. В автобусах - то же самое: говорят что где-то проводят "рейды", но ни разу не видел такого.

Дальше - больше. Можно проводить спортивные и культурные мероприятия - что мы и наблюдаем. К одному только "дню народного единства" - куча торжеств.Зачем? Отмените их к чертовой матери - и не только потому, что праздник это бессмысленный и надуманный, изобретенный, чтобы отвлечь граждан от 7 ноября, но и потому, что участие в этих торжествах, забегах и концертах - это реальное усиление опасности.

Зато нельзя проводить никакие публичные акции, включая одиночные пикеты: чуть встанешь с плакатом на Невском (в маске, заметим) - тут же налетят десять полицейских и три автозака: "нарушаете постановление правительства!". И общественные обсуждения градостроительных проектов проводить нельзя. Хотя в чем проблема - посадить граждан в актовом зале на расстоянии друг от друга и в масках?

А сколько ограничений было вообще абсурдных? Зачем летом запрещали посещать парки? Сколько я писал губернатору - отмените запрет, никакой опасности в парках нет, в метро или магазинах куда опаснее! В ответ - тишина.

Наконец, главное. Если сейчас Беглов начнет закручивать гайки, вводя ограничения для малого бизнеса, запрещая людям старше 65 выходить из дома и так далее - это воспримут с диким раздражением. Потому что все хорошо помнят, как весной и летом городские власти (так же, как и федеральные) плодили запреты и ограничения, грозя различными карами за их нарушение, но практически не оказывали помощи тем, для кого запреты означали потерю доходов: выживайте, как хотите. Многие разорились, многие "затянули пояса" до предела, у многих рухнули все планы...

Я тогда говорил - и с трибуны ЗАКСа, и везде, где мог: если вы ограничиваете права и снижаете доходы граждан - компенсируйте это реальной помощью. Опять же, в ответ - тишина. Если бы тогда людям реально помогли - сегодня они бы иначе встретили новые ограничения, будучи уверены, что им снова помогут. А раз не помогли тогда - значит, и сейчас не станут. И скорее всего, будут просто игнорировать запреты или стараться их обойти - чтобы выжить.

Бессмысленно закручивать гайки, когда проржавел весь корпус. Нет денег на помощь? Ложь: не надо давать деньги Ротенбергам на спортивный комплекс, ЗСД - на выплаты по облигациям, а полиции - на новые дубинки и наручники. И не надо выкидывать сотни миллионов и миллиарды на пиар и надувание щек, на "общественное согласие" и "патриотические форумы", "событийный туризм" и пляжный футбол.

Последнее. Хотите что-то менять? Заранее скажите об этом и прислушайтесь к критике и советам. А если будет как всегда - когда о новых запретах и ограничениях от имени питерского правительства мы узнаем вечером в пятницу (при том, что по пятницам правительство не собирается), - так и последствия будут как всегда.

И не говорите потом, что хотели как лучше".