"Сейчас активно обсуждают, что произойдет, если результат выборов будет неочевидным и оба кандидата объявят себя победителями. Одна из важных положительных характеристик долгое время существующей непрерывной политической традиции - такой как в Америке - заключается в том, что ничего невиданного не бывает. Что бы ни произошло, все равно выяснится, что когда-либо раньше что-то похожее все равно уже случалось", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Про выборы 2000 года, судьба которых решалась в судах, писать не буду, про них и так все помнят. Расскажу про кампанию 1876 года. Как и нынешняя, проходила она очень жестко; проблема межрасовых отношений тогда тоже стояла ребром - Гражданская война закончилась совсем недавно и на юге чернокожее население активно начинало пользоваться равными с белыми политическими правами. Южанам это, понятно, не нравилось. Они организовали многочисленные группировки, называвшие себя "вооруженным крылом Демпартии", которые регулярно срывали предвыборные мероприятия республиканцев и запугивали чёрных избирателей. Подсчет голосов тоже велся соответственно. В Южной Каролине проголосовавших оказался 101 процент.

В целом по стране республиканский кандидат набрал на три процента голосов меньше и на одного выборщика больше. Демократы начали опротестовывать результат, люди стали выходить на улицы. Ситуация зависла и тогда начались переговоры. Через несколько месяцев проигравшие нехотя согласились признать победу соперников, но тем, в качестве компенсации, пришлось пообещать вывести федеральные войска из южных штатов, размещенные там со времен Гражданской войны. По факту это означало, что процессы освобождения чернокожего населения на юге будут приостановлены. Так и получилось - полноценного гражданского равенства там после этого черные не видели еще лет семьдесят.

Чтобы выйти из политического тупика, иногда приходится платить очень высокую цену. Интересно, какой она окажется в этот раз".