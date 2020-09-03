"Традиционные политические и социальные маркеры устарели. В современном мире борются не левые и правые, не социалисты и либералы, не пролетарии и буржуазия, а глобальный "колхоз" с глобальным университетским кампусом", - пишет социолог в Facebook.

"Мировая глубинка, испуганная глобализацией, крахом традиционных ценностей, патриархальной семьи, индустриальной экономики, национальной идентичности, пошла в контрнаступление на глобальный мегаполис, стремящийся жить в новом мультикультурном, мультисексуальном, постиндустриальном, гендерноравноправном обществе.

За Трампа в США, АфД в Германии, Эрдогана в Турции, Орбана в Венгрии, "Право и справедливость" в Польше голосует именно глубинка. Мегаполисы, наиболее развитые штаты и земли поддерживают их противников: демократов, либералов, социал-демократов, зеленых. Крайний авторитарный, неофашистский вариант "глобального колхоза" - режимы Лукашенко и Путина, ненавидимые в крупных городах и вербующие карателей в глухомани.

Судя по результатам выборов в разных странах, электорат "колхоза" - индустриальные рабочие умирающих секторов экономики, жители небольших городов, а также традиционный биржевой и промышленный капитал. Избиратели мирового мегаполиса - жители крупных городов, молодежь, наиболее образованная часть населения, креативный класс и предприниматели из этой среды. Национальные, религиозные, сексуальные и расовые меньшинства вне зависимости от уровня образования и рода занятий в основном поддерживают политические силы мегаполиса, потому что он толерантен к ним и ориентирован на мультикультурализм.

Интересно, что богатые и бедные, предприниматели и наемные работники представлены в обеих группах практически равномерно. Главные отличия: тип поселения (по числу жителей), возраст и уровень образования. Жители больших городов, молодые, образованные против тех, кто живет в маленьких городах, возрастных, со средним, средне-специальным образованием.

Мировая глубинка:

В экономике: ориентация на количественные показатели, рост ВВП, прибылей и рабочих мест. Попытка сохранить индустриальный сектор.

В политике: культ сильного национального государства, склонность к авторитаризму и закрытости общества.

В культуре и идеологии: патриотизм, клерикализм, ориентация на традиционные патриархальные ценности, "кровь и почву", сексизм, мигранто- и гомофобию.

Мировой мегаполис:

В экономике: ориентация на качественные показатели, долгосрочное повышение качества жизни, решение экологических проблем, помощь нуждающимся, охрану здоровья и жизни людей, развитие креативного, постиндустриального сектора, энерго и ресурсосбережение.

В политике: ориентация на самоуправление, свободное развитие, открытость общества.

В культуре и идеологии: гуманизм, космополитизм, феминизм, экологизм, защита прав меньшинств и мигрантов, светскость, толерантность, мультикультурализм.

Эти два подхода видны во всем, например, в ситуации с пандемией, где силы мировой глубинки пытаются прежде всего защитить прибыли и рабочие места, а мирового мегаполиса - жизнь людей".