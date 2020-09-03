"Что и требовалось доказать. Впрочем, кто бы сомневался. Навальный отравлен в результате применения "химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"И это не российские оппозиционеры сообщают, а правительство Германии. Отравлен ядом, который на кухне не изготовишь. Его можно получить только от государственных структур (точнее - из запасов спецслужб).

Песков может сколько угодно блеять, что Кремль не в курсе, и тем более - ни при чем. Веры этому - ноль.

Но что дальше?

Мой прогноз скорее пессимистичен: несколько громких заявлений и новая порция санкций - не затрагивающих, однако, самого Путина и его ближайшее окружение. Вместо них ответит, как всегда, Воронеж и другие города.

Алексею - выздоровления и полного восстановления, конечно".