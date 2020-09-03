"Певцам нашей извечной песни "кому выгодно?", затянутой после немецких заявлений и обвинений. Вы говорите, что Кремлю невыгодно то, что сейчас его снова будут полоскать и пороть в западных парадных, а вам не приходит в голову, что с высоты кремлевских башен несколько иной взгляд на этот процесс, порют не их, а они? Причем достаточно "эффективно" и устрашающе. Да и в итоге опять окажется выпоротым российский народ, трижды", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Во-первых, тем, что устранен один из очевидных лидеров как минимум части этого народа. Во-вторых, с новыми санкциями, направленными, скорее всего, на российские внешние заимствования, мы получим падение курса рубля и очередное обнищание этого народа. В-третьих, сами элиты компенсируют падение ренты очередными поборами с того же народа. И останутся при своих, да еще и с грозным гонором продемонстрировав, с их точки зрения, свою силу.

Дальше, с чего вы взяли что все отравления завершаются раскрытием и скандалами, почему не десятая их часть, а значит и их "эффективность" смотрится несколько иначе? Ну, углядели Навального, Скрипалей, но остальные то были устранены вполне тихо и спокойно, чем не эффективность?

Дальше, даже сам факт "несмертельных" отравлений демонстрирует главное, ведь сам смысл слова "террор", это превентивное устрашение. Мы вас достанем при малейшем вашем писке везде и всегда. Так может и планировались именно такие "нелетальные", но говорящие "не смей!" операции? Причем, говорящие по методу исполнения и составу яда, что исходят именно из тех горных высей, которых и нужно бояться?

Дальше, вся риторика еще советской власти по устранению своих противников строилась на этом тезисе. Ведь очевидно, что "невыгодно" было долго и со скандалами охотиться на уже не имеющего никакой власти Троцкого, за украинскими боевиками или болгарскими диссидентами, однако раскрытые архивы беспощадны. Тем более невыгодно было выпалывать собственные, преданные уже Вождю и распластанные элиты, уничтожать ученых и военное командование, однако же случилось. Если у нас сейчас почти обожествляют ту эпоху и ее методы, Сталин признан "эффективным менеджером", то почему не воспринять и малость "внешних операций разведки"?

Последнее. Все политические репрессии последнего времени бьют, при всей их внешней разрозненности, в одну точку. То есть, устраняя пока еще не возросших, но потенциальных противников режима и несистемных игроков, заигрывающих с социально-популистской повесткой. Работая, так сказать, "на вырост" - пока они не опасны, но в ситуации кризиса могут послужить точкой консолидации протестов, что особенно очевидно на примере белорусских митингов, не имеющих таких точек кристаллизации и проходящих и-за этого, по крайней мере пока, вхолостую.

Это и отравленный Навальный, и арестованный Фургал, и сидящий под обвинениями Платошкин, и игравший с социально-протестной темой скончавшийся в прошлом году Исаев, чьи обстоятельства смерти становятся теперь все более подозрительными.

Несмотря на всю разность перечисленных, все они объединяются в заигрывании или в попытках игры на поле путинского электората, причем в ряде случаев переигрывающими там Путина, сросшегося с госмашиной и ее проблемами. Продвигающими или пытающимися продвигать не абстрактно-безопасные правозащитные высокие цели, а именно ту повестку, которая может воздействовать на широкие массы. Игру с левым популизмом, на которую сейчас нечем ответить, кроме дубинки, борьбу не с отдельными нерадивыми чиновниками, а со всем коррумпированным чиновничеством, еще более нарочитое, нежели у Путина, заигрывание со сталинско-советско-имперской повесткой, как в случае Платошкина.

Все это наверху считают, похоже, идеей потенциально опасной и требующей превентивного выпалывания, пока она не проросла в ширнармассы. Вот вам и еще один элемент выгоды.

Писать о выгодах можно еще долго, пытаясь раскрыть или придумать аргументы, которые, возможно, для инициаторов террора окажутся смешными. Ведь сам смысл ситуации, когда цари горы пухнут от власти и благосостояния, а их противникам достаются яды и тюрьмы, и все это процветает уже два десятка лет уже описывает исчерпывающе само понятие "выгоды".