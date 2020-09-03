"Не вижу смысла в новости "Навальный был отправлен". по-моему, это не новость. В России регулярно кого-то травят. В России длинные холодные зимы и травят оппонентов власти - это нужно принять и перестать удивляться", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Отравление - важная часть местной политической культуры. Отец первого московского князя был отравлен в Орде и умер по пути домой. Видимо, с тех пор и повелось.

Не читал ничего об истории ядов в России и, скорей всего, не прочитаю: российские историки теперь пишут в основном про величие. Жаль, было бы интересно узнать, как часто, чем и кого травили при Рюриковичах, при Романовых, при коммунистах.

Где-то важной частью политической культуры являются дебаты. Где-то - поедание сердца врага. В России так сложилось, что политика включает в себя в том числе и яд оппоненту в чай. Это явно хуже чем дебаты, но ведь и не поедание сердца. Где-то между каннибализмом и книгопечатанием - вполне себе сносное место для жизни.

Правильная новость об Алексее - "Навальный наконец-то отравлен", "Навального все-таки отравили", "Навального тоже отравили". Аналитический текст к этой новости - "почему Навальный был отравлен летом 2020, а не ранее?".

Такой текст я бы в самом деле прочитал. А вот истерики "власть опустилась ниже дна!" читать не будут: люди явно не в курсе где живут".