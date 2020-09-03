"Опять все спорят, кто дал команду травить - Путин или не Путин. Внесу свою лепту, зафиксировав пару мыслей. Во-первых, Путин - фанат иерархий. Его мир строго вертикален. Там нет отношений равноправных партнеров, каждый из которых действует независимо от других", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"У Путина все иерархично - здесь ты начальник, а здесь подчиненный. В этом мире нет места импровизациям и самодеятельности. И это плохая новость для тех, кто думает, что Путин тут ни при чем. Путин никогда не давал оснований заподозрить себя в отсутствии желания править. Ключевые решения он всегда принимает сам. Борьба с оппозицией - это важнейшая задача правителя и непонятно, с чего бы вдруг Путин переложил ее на кого-то еще.

Мысль номер два, она вытекает из мысли номер один. Децентрализация системы принятия решений при Путине может означать только одно - система рассыпается. Если кто-то помимо Путина принимает решение травить оппозицию, создавая при этом очевидные проблемы самому Путину, значит этот кто-то и правит страной.

Ну и третья мысль. Может быть все ошибаются и Путин действительно ни при чем. Ну, теоретически, и такое возможно. Но тогда вопрос к тем, кто довел до того, что при любом шухере подозрение падает лично на Путина. Тогда выходит, что люди, выстраивающие его имидж и реализующие внутриполитический курс, напрочь провалили все стоящие перед ними задачи".