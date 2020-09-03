"Вот, кажется, зачем? Почему бы не пустить мальчика Захара Навального в Берлин, к маме? Очередной же позор, совершенно очевидный, бессмысленный позор. Так и слышу крик: это же невыгодно Путину! Как это происходит? Спустимся с политического уровня на психологический", - пишет сатирик и публицист в Facebook.

"Вот Юлия Навальная приходит в консульство в Берлине с просьбой сделать доверенность сыну Захару. Мелкий клерк, увидев Навальную, холодеет и идет к начальству: что делать? Начальство начинает шевелить мозгом. Сделать доверенность - дело пары часов, случай-то экстремальный, консульство и существует для решения такого рода проблем... Но (думает начальство) - как это будет протрактовано? Не будет ли это протрактовано как симпатия к Навальному и его поддержка? А кому протрактовать, всегда же найдется - и в офисе на Унтер-дер-Линден, и в МИДе, тут к бабке не ходи. Послужит ли это на пользу моему продвижению по службе? - спрашивает себя начальство и твердо отвечает на этот вопрос: нет, не послужит. И пускает дело привычным бюрократическим кругом: зайдите через три недельки, в порядке общей очереди.

Когда пиаровский ущерб от этой истории - медленно, как сигнал с края туши до маленькой головы диплодока, - дойдет до какого-нибудь решалы в МИДе, оттуда (может быть) позвонят в Берлин и велят ускорить дело. И тогда - окольным путем, с запозданием и через жопу - будет сделано то, что они должны были сделать автоматически.

Так это работает. И Путин тут, конечно, ни при чем - в том смысле, что это не он велел не делать доверенность для Захара... Но именно он-то и причина всей этой истории!

Потому что за двадцать лет единовластия сделал себя главным приоритетом при принятии любого номенклатурного решения. И эти нехитрые пять букв - ПУТИН - загораются в голове у любого чиновника первым делом, сразу!

А про гуманитарный аспект и общечеловеческие ценности - не загорается вообще. Даже про обычную служебную обязанность - загорается с опозданием...

Банальность зла, как предупреждали классики".