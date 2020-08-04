"Белорусский диктатор Лукашенко очевидно теряет адекватность. Его презирают и требуют его ухода - а он рассуждает о неких "кукловодах", якобы стоящих за протестами, и о том, что на это брошены "миллиардные ресурсы": поверить в то, что люди могут требовать его ухода самостоятельно и не за деньги, он не способен, ибо судит по себе и своему окружению", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"Светлана Тихановская собирает многотысячные митинги - а он хамит о "трех несчастных девчонках" (называя так объединившиеся штабы его оппонентов).Интересно, сколько людей бы сегодня добровольно (а не из-под палки) пришло на его предвыборный митинг? И что бы сказали ему, рискни он появиться на митинге Тихановской?

Конечно, он рассчитывает на фальсификации и послушный ЦИК - во главе которого стоит человек, объявивший законным результаты референдума 1996 года. Референдум был назначен как консультативный (в части изменения Конституции) - но незаконным указом президента был сделан обязательным. И проведен с массовым принуждением к досрочному голосованию, с бюллетенями, напечатанными управлением делами президента, с голосованием без предъявления документов, с эфирным временем, практически полностью отданным пропаганде президентских предложений по изменению Конституции (ничего не напоминает, читатель?).

Конец диктатора наступает не тогда, когда его ненавидят, а когда над ним смеются. Когда он становится жалок и смешон. Он может объявить себя "победителем" на выборах. Но его поражение уже предрешено".